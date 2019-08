Rennen um Ermotti-Nachfolge wird zum Dreikampf

Martin Blessing war einst selbst als möglicher Nachfolger von Sergio Ermotti an der Spitze der Grossbank gehandelt worden. Der 56-Jährige führte zusammen mit Tom Naratil die Vermögensverwaltung. Der Druck auf die beiden stieg jedoch an, nachdem Analysten die letzten Quartalszahlen beim Vermögensverwaltungsgeschäft als negativ betrachteten. Der Aktienkurs brach unter 10 Franken ein.

Dies hat nun Auswirkungen - zumindest für den Deutschen Blessing. Naratil verbleibt als Co-Chef der Vermögensverwaltung bei der UBS. In seiner Abschiedsmail an die Mitarbeiter will Blessing nichts von einem Rauswurf wissen; er habe bereits im Juni UBS-Chef Ermotti von seinen Plänen informiert, die Bank verlassen zu wollen.

Blessing der grosse Verlierer

Blessing war acht Jahre Chef der deutschen Commerzbank. Als er dann zum Schweiz-Chef der UBS ernannt wurde, war dies erst einmal eine Überraschung: Ein Deutscher an der Spitze des Schweiz-Geschäfts. Doch schon bald wurde er befördert und übernahm im Vermögensverwaltungsgeschäft die Leitung. Er wurde dort Nachfolger von Jürg Zeltner, der die Bank auf Ende 2018 verliess.

Blessing, der als ehemaliger CEO der Commerzbank bei der UBS als Hoffnungsträger eingestiegen ist, ist nun der grosse Verlierer. Er gilt als Vertrauter von UBS-Verwaltungsratspräsident Axel Weber. Aber auch Ermotti selbst kannte Blessing bereits vor seiner Zeit bei der UBS.

Die Rochade an der Spitze der Vermögensverwaltung ist nicht die einzige Personalie, die die UBS heute mitgeteilt. Zu einer Änderung kommt es auch an der Spitze der UBS-Sparte Asset Management. Die bisherige Investment-Chefin der Sparte, Suni Hartford, übernimmt die Leitung von Ulrich Koerner, der nach zehn Jahren in der Konzernleitung zurücktritt.