Leserreaktionen – Rentner sind die grosse Profiteure Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Dominik Galliker

Risikogruppe oder Profiteure? Leser Kurt Muster aus Thun macht sich für Solidarität der Älteren gegenüber Jungen stark. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto

Zu «Die schwierige Matura, Typus C(orona)»

Was spricht dagegen?

Zugegeben, es ist mehr als 50 Jahre her, seit ich am hochwohllöblichen Gymnasium zu Burgdorf die Matura abgelegt habe. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Grundidee noch die gleiche ist: Schülerinnen und Schüler sollen einen Beweis ihrer geistigen Reife ablegen. Darum kann ich die Argumente der Erziehungsdirektorin nicht nachvollziehen. Was spricht dagegen, die Prüfungen abzuhalten? Für den schriftlichen Teil lassen sich Räume finden, die es erlauben, die Abstandsregeln einzuhalten, und im mündlichen Teil sind kaum mehr als fünf Personen im Raum. Zusätzlich wird festgelegt, dass der Prüfungsstoff nicht über den Beginn des Homeschooling hinausgeht. «Emilia Galotti» liest sich mit oder ohne Virus, und die Berechnung von Sinus und Kosinus erhält keine wesentliche virenbedingte Änderung. Den angehenden Studierenden wird ein schlechter Dienst erwiesen, wenn man ihnen den kleinsten Stein aus dem Weg räumt.

Walter Schütz, Kräiligen

International kaum Chancen

Die Bildungsdirektion unter Christine Häsler trifft einmal mehr einen linksorientierten Kompromiss der Mittelmässigkeit. Dem Entscheid fehlt die Weitsicht, die nötig wäre, um den in den Hintergrund gerückten Anteil Schweizer Akademiker in Managementpositionen entgegenzutreten. Unsere international tätige Industrie wurde im mittleren und oberen Management von ausländischen Mitarbeitern massiv überholt, resp. unterlaufen. Die Fähigkeit, sich ausserordentlichen Herausforderungen zu stellen, setzt voraus, bereit zu sein, sich der Verantwortung zu stellen und mit Leistungen zu glänzen. Wer schon bei der Matura mit fadenscheinigen Argumenten scheut zu zeigen, was er kann, wird im internationalen Business kaum Chancen haben.

Gaudenz Zimmermann, Merligen

Zitat des Tages

«Die Berechnung von Sinus und Kosinus erhält keine wesentliche virenbedingte Änderung» Walter Schütz, Kräiligen

Zur Corona-Krise

Das Doppelte bezahlen

Wir Rentner werden als Risikogruppe bezeichnet, aber eigentlich sind wir die Profiteure. Denn unsere Rente kommt jeden Monat pünktlich, wir müssen keine Angst um einen Arbeitsplatz haben, wir können unsere Rente nicht mehr ausgeben, und die Kosten werden die Jungen bezahlen müssen. Wenn es die finanzielle Situation erlaubt, können wir Rentner uns aber freiwillig an der Bezahlung der Kosten beteiligen. Wenn wir eine Leistung von einem Unternehmen beziehen, das in seiner Existenz bedroht ist, bezahlen wir einfach den doppelten Betrag. Dabei müssen wir darauf achten, dass diese Zahlung in die Geschäftskasse kommt und nicht ins «Trinkgeldkässeli». Dadurch bleibt der Betrag in unserer Region, und wir helfen mit, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Natürlich denke ich dabei nicht an Grossbetriebe, sondern an unser Kleingewerbe und Familienbetriebe.

Kurt Muster, Thun

Besserwisser

Nun melden sich selbst ernannte Experten zu Wort, die alles besser machen würden als der Bundesrat. Jene, die es besser wissen, hätten sich vor dem 13. März an den Bundesrat wenden und ihm Ratschläge erteilen müssen. Die Besserwisser sollen sich in den Bundesrat wählen lassen. Die Bundesverfassung ermöglicht dies allen Stimmberechtigten. Auch ein Alt-Politiker hat sich bemüssigt gefühlt, dem Bundesrat miserable Noten zu erteilen. Klar, sein gutes Recht. Nur, damit macht er sich zum lebenden Beispiel für das Sprichwort: «Alter schützt vor Torheit nicht».

Hans Peter Burkhardt, Langenthal

Die zweite Welle kommt

Die Corona-Krise wurde bis jetzt durch den Bundesrat auf eine gute Art und Weise bewältigt. Auch das langsame Lockern der Massnahmen war überlegt und gut geplant. Leider hat das Virus bei den bürgerlichen Parteien den Weitblick getrübt und den gesunden Menschenverstand zerstört. Lobbyisten, Verbandskönige (Casimir Platzer) und selbst ernannte Virusspezialisten (Martullo-Blocher) haben den Bundesrat umgestimmt und eine beinahe sofortige Öffnung des Gastgewerbes durchgedrückt. Ich bin überzeugt, eine zweite Welle wird kommen, sie wird schlimmer werden und länger dauern. Ob sich dann die Bürgerlichen immer noch in den Vordergrund drängen, bezweifle ich.

Adrian Berger, Zollikofen

Zu «Die Ersten bereiten ihre Rückkehr vor»

Jeder ist der andere

Diese unsägliche Debatte über Schutzmasken ist mühsam und nervend. Klar ist doch, dass die Summe aller Massnahmen einen gewissen Schutz bringt, sprich einer Kombination aus Abstand halten, Masken tragen und dem Vermeiden von Menschenansammlungen. Wenn ich mich aber so umsehe, dann werden die Abstandsregeln kaum eingehalten. Masken schützen nur andere, sich selber nicht. Wer ist denn der andere? Denkt man das zu Ende, ist jeder der andere. Ergo sollten alle eine Maske tragen.

Heinz Maurer, Meiringen

Zu «Die Matur gibts heuer ohne Abschlussprüfung» und «Eltern erhalten Kita-Gebühren zurück»

Persönlicher Profit

Auf der Frontseite dieser Zeitung ist zu lesen, dass die Matur in diesem Jahr ohne Abschlussprüfung vergeben und die externe Kinderbetreuung vom Kanton Bern zusätzlich unterstützt wird. Wenn wegen eines Monats Schulausfall (die zwei bis drei Wochen Ferien können ja kaum gezählt werden) eine Maturabschlussprüfung nicht stattfindet, kann man getrost das Homeschooling ersatzlos streichen. Bei der Kinderbetreuung sind all jene erneut gestraft, die eine interne Lösung bevorzugen. Die Grosselternarbeit bei der Kinderbetreuung wird jährlich auf mehrere Milliarden Franken beziffert. Über eine Abgeltung dieser Mittel spricht aber niemand. Man wird den Eindruck nicht los, dass wegen Corona, neben vielen Verlierern, immer mehr die hohle Hand machen und persönlichen Profit aus der Situation ziehen wollen.

Michael Geissbühler Herrenschwanden

Zu «Greta? Welche Greta?»

Normalität war Krise

Die Klimabewegung «wolle dorthin zurück, wo sie gewesen sei». Eine völlig irre Aussage. Die Normalität war bereits eine Krise. Niemand wünscht sich Brände von der Arktis bis nach Australien, Artensterben und Luftverschmutzung. Jetzt zerstörerischen Gewerbezweigen mit Hilfezahlungen auf die Beine zu helfen, ist schlicht selbstzerstörerisch. Unsere Frühlingstemperaturen sind eine warme Empfehlung für Zukunftsgedanken.

Jan Burckhardt, Ostermundigen

Zu «Der Gewinner der Staatshilfe heisst Martin Ebner»

Wo ist da die Logik?

Lange versuchte die Regierung den Flugverkehr aus Umweltschutzgründen einzudämmen und erhöhte zu diesem Zweck künstlich die Flugpreise. Zusätzliche Kosten sollten zu einer Reduktion von Fluggästen führen, so die Überlegung. Kaum taucht ein kleines fieses Virus auf, will die gleiche Regierung nun Milliarden Franken investieren, nur damit möglichst bald möglichst viele Leute wieder in der Welt herumfliegen können. Wo ist da die Logik?

Gerhard Huber Herrenschwanden

Zu «Linke wie Rechte für Maskenpflicht»

Mehr Achtung verdient

Hat diese Krise, die Angst und viel Leid verbreitet, nicht auch ihre positiven Seiten? Als ich mich vor einigen Jahren entschieden habe, die Friseurausbildung zu absolvieren, stiess ich auf viele negative Reaktionen wie «da verdienst du ja kaum etwas», «bist du sicher, das will doch heute keiner mehr lernen» und vieles mehr. Wie viele haben sich in den vergangenen Wochen bereits zu Hause die Haare gegenseitig geschnitten? Und in den sozialen Medien lassen sich die Stars täglich von ihren Liebsten vor laufender Kamera die Haare schneiden. Nun hoffe ich, dass diesem Beruf in Zukunft mehr Achtung beigemessen wird und man sich auch punkto Entlöhnung etwas einfallen lässt. Denn ich bin überzeugt, dass für viele der Friseursalon ein wichtiger Bestandteil in ihrem Leben ist.

Linda Schär, Zürich