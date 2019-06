Rosa Weekend

Die Schönheit der Blumen

In England haben Floristen wunderschöne Webseiten. Die von Miss Pickerings Flowers zeigt Pfingstrosen, so, als wären Sie ein Gemälde.

Rosa Party

Nehmen Sie sich die wunderschönen Blumen als Inspiration und feiern Sie dieses Wochenende eine Party. Mit einigen Papierpompons und rosa Laternen können Sie einen Garten, einen Baum im Park oder der Balkon im Nu auf Partystimmung umschalten. Decken Sie die Tische mit rosa Tischdecken und servieren herrliche Häppchen, Kuchen und Rosé Champagner. (Bild über: 101 Layercake)

Radieschen auf Toast

Auch Saison haben die knick frischen Radieschen. Kreieren Sie mit ihnen feine Crostini zu einem Glas Rosé.(Bild über: The pursuit of beauty)

Und so gehts:

Radieschen in allen Grössen und Farben in feine Scheiben schneiden. Eine Sauce machen mit Honig, Salz und Zitronensaft und die Radieschen darin mit allerlei Sprossen mischen. Brotscheiben toasten und mit Olivenöl beträufeln. Den Radieschensalat darauf garnieren und mit schwarzem Pfeffer würzen.

Lachs- Schmetterlinge

Diese Pasta geht im Nu, macht viel her und schmeckt fantastisch frisch und frühlingshaft. (Bild über: Foodie Crush)

Und so geht’s:

Farfalle al dente kochen, 5 Min. vor Schluss in Stücke geschnittene grüne Spargeln beigeben. Lachs in kleine Stücke reissen oder schneiden, eine Zitrone abreiben, den Saft auspressen und etwas Dill hacken. Die Pasta mit den Spargeln abtropfen, 2 EL Pastawasser zurücklassen und dann zurück in die Pfanne geben, die dampfend heisse Pasta mit dem Rauchlachs, 1 dl Rahm, der abgeriebenen Zitronenschale, dem Zitronensaft, dem Dill und dem Pastawasser mischen, alles kurz aufwärmen, mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle würzen und servieren.

Rosa Zuckerguss bitte!

Ich kann wirklich nicht gut backen. Irgendwie bin ich zu spontan und es klappt immer nie ganz. Vielleicht liegt es ja auch am Ofen ;-) Deshalb trickse ich gerne. Das klappt zum Beispiel mit der Garnitur von bereits fertigen Kuchen. Geben Sie einem gekauften Kuchen einen rosa Guss. (Bild über: Dolly and Oatmeal)