Rückkehr nach Wiedikon

Von Patrice Siegrist (publiziert am Wed, 08 May 2019 11:30:21 +0000)

Das muss vor zehn Jahren gewesen sein, als ich das letzte Mal im Konditionstraining war, im Boxclub an der Zentralstrasse, die Kinder waren noch klein. Jetzt haben sie mittrainiert. Liegestützen, Springseile, Hämmern am Sandsack, endlos, bis man die Arme nicht mehr hochkriegt. Ich liebe den Ort. Die farbige Uhr, der Klinkerboden, die unerbittlichen Rufe der Trainer, «wer bloss 96 Prozent gibt, kann gleich in die Garderobe!». Verändert hat sich wenig in den Jahren – das Gebäude aus der Bauhauszeit ist denkmalgeschützt. Was sich verändert hat, ist diese Ecke in Wiedikon. Vor zehn Jahren wars laut und russig, in einem verstaubten Schaufenster an der Weststrasse stapelten sich Laborgläser und Reagenzröhrchen, oben im Haus wohnte eine portugiesische Familie, heute könnte sie die Miete nicht mehr zahlen.