Beratungshotline – Rufen Sie uns an Haben Sie Fragen zur Steuererklärung? Steuerexperten stehen heute zwischen 16 und 19 Uhr zu Ihrer Verfügung. Die Telefonnummer lautet 031 330 38 38. Rahel Guggisberg

Am 15. März 2020 muss im Kanton Bern die Steuererklärung eingereicht sein. Am einfachsten kann diese online ausgefüllt werden. Die Plattform Tax Me online der kantonalen Steuerverwaltung Bern berechnet nach Eingabe aller Daten auch die zu erwartende Steuerlast. Die Steuererklärung zu erstellen, kann dennoch rasch kompliziert werden. Als Hilfestellung bietet diese Zeitung dazu kostenlose Telefonberatungen an.

Welche Abzüge sind zulässig? Wie erhebe ich Einsprache gegen einen Steuerentscheid? Was tun, wenn Einkommen und Vermögen sich von einem Jahr aufs andere drastisch verändert haben? Und wie sieht es mit der Besteuerung der Altersvorsorge aus?

Die Steuerexpertin Sina Porfido und die Steuerexperten Demian Blaser und Roman Brazerol stellen sich heute von 16 bis 19 Uhr ihren Fragen. Alle arbeiten bei PWC Bern. (rag)