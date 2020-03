SAC-Hütten und Coronavirus – SAC-Hütten: Schliessen oder nicht? Die Hälfte der zwölf SAC-Skitourenhütten eröffnet in diesen Tagen die Saison. Doch jetzt ist vom Zentralverband des SAC das Empfehlungsschreiben eingetroffen, den Hüttenbetrieb aufgrund der Infektionsgefahr des Coronavirus einzustellen. Daran werden sich nicht alle halten. Bruno Petroni

Kocht hier Irene Beck, Hüttenwartin der Lobhornhütte, eine ihrer letzten Suppen dieses Frühjahres? Foto: Bruno Petroni

Unterschiedliche Reaktionen der Hüttenwarte in den zwölf SAC-Hütten der Berner Alpen, welche an diesem Wochenende eigentlich so richtig in die Skitourensaison eingestiegen sind. Reaktionen auf das Empfehlungsschreiben ihres Dachverbandes SAC, ihre Hütte bis auf weiteres zu schliessen.