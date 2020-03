Samariterverein Thun – Samariter leisteten 1274 Dienststunden Die Thuner Samariter leisteten im vergangenen Jahr wiederum an zahlreichen Anlässen Sanitätsdienste. Zudem wurden Ersthelfer ausgebildet. Hans Kopp

Kurstätigkeit: «Sitzt der Verband so richtig?», scheint die Thuner Samariterin zu fragen. Hans Kopp

Im vergangenen Jahr haben die Thuner Samariter an 33 Anlässen 1274 Stunden Sanitätsdienst geleistet und an 23 Kursen 141 Ersthelfer ausgebildet. «Die hohe Anzahl an Sanitätsdiensten und Kursen können wir nur dank tatkräftiger Unterstützung von Mitgliedern aus Nachbarvereinen bewältigen», steht im Jahresbericht 2019 des Samaritervereins Thun (SVT).