Neue Handytechnologie – Schweizer Quanten­technologie wird Massenanwendung Weltweit erstmals wird auf Quantenphysik basierende Datensicherheits-Technologie in ein Smartphone eingebaut. Das soll die Datensicherheit auf ein neues Level heben. Joachim Laukenmann

Der nur zwei auf zwei Millimeter grosse Quantenverschlüsselungschip der Schweizer Firma ID Quantique. Foto: PD

In unserer hoch vernetzten Welt wird das Smartphone immer mehr zur Schaltzentrale. Mit den Geräten speichern und übermitteln wir alle möglichen sensiblen Informationen – Bankdaten, Geschäftsdaten, Gesundheitsdaten und persönliche Informationen. All das ist nur so sicher wie die Verschlüsselung, die den Vorgängen zugrunde liegt.