Wahlen in Worb – Sandra Büchel greift Niklaus Gfeller an Eine Kampfwahl in Worb: Der aktuelle Präsident Niklaus Gfeller (EVP) wird von der SP herausgefordert. Sandra Büchel könnte die erste Präsidentin werden. Mathias Gottet

Die SP-Kandidatin Sarah Büchel will Niklaus Gfeller (EVP) aus dem Amt drängen. Foto: PD

Sie kann so einige Gründe aufzählen, weshalb sie Gemeindepräsidentin von Worb werden will. Läden würden schliessen, jetzt ziehe sich auch noch Coop aus dem Zentrum zurück. Und was tue der Gemeinderat? «Nichts», sagt Sandra Büchel. «Dann wird Worb tot sein.» Die Gemeinde entwickle sich in die falsche Richtung. Diesem Trend will sie entgegenwirken und am 29. November 2020 Präsidentin von Worb werden.