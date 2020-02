Interlaken – Satus sucht Leiter und Vorstandsleute Der Turnverein feiert 2021 sein 90-Jahr-Jubiläum. pd

Der Satus Interlaken letztes Jahr am Schweizerischen Jugendsporttag in Rothrist. Foto: PD

An der 89. Hauptversammlung des Turnvereins Satus, geleitet von Präsidentin Erika Rusca, standen zwei Themen im Vordergrund: die Suche nach Leiterpersonen und die Bereitschaft zur Besetzung der Vakanzen im Vorstand. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, turnen in allen Riegen motivierte Sportlerinnen und Sportler, die Jugendriege steht auf einer sehr gesunden Basis, und an den Jugendanlässen in der ganzen Schweiz wurden Spitzenresultate erzielt.

Für jahrelange Tätigkeiten im Vorstand wurde Monika Steffen mit grossem Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. Für eine lange Vereinszugehörigkeit wurden folgende Mitglieder geehrt: 60 Jahre Vreni Gafner, 50 Jahre Marlies Flükiger und Heidi Wyder. Daniela Grossniklaus wurde für 25 Jahre Treue zur Verbandsveteranin ernannt. Im vergangenen Jahr mussten die Turner von Marie Rose Kübli, Matten, und Ehrenmitglied Ruedi Burkhalter aus Interlaken Abschied nehmen.

Reich befrachtet ist das Tätigkeitsprogramm der Jugend- und der Aktivriegen. Daneben engagiert sich der Verein beim Papiersammeln, am Jungfraumarathon und anderen Anlässen; er generiert so «einen schönen Zustupf an die Vereinskasse». Die Jahresrechnung schliesst mit einer Vermögensverminderung ab. Ein neues Vereinsdress und die Anschaffung von Turnmaterial hätten dazu geführt, heisst es. Trotz des Verlustes schlug der Vorstand der Versammlung eine Senkung der Mitgliederbeiträge vor. Dem Vorschlag wurde nicht zugestimmt. Das 90-Jahr-Jubiläum im nächsten Jahr soll gebührend gefeiert werden. (pd/jss)