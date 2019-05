Scham-Offensive

Von Philipp Tingler (publiziert am Sun, 12 May 2019 03:00:22 +0000)

Das Wort der Stunde, in aller Munde, lautet: Flygskam, meine Damen und Herren. Das ist schwedisch (Gretas wegen) für: Flugscham. Also für die Scham, ein Flugzeug zu benutzen, wegen der damit verbundenen Umweltbelastungen. Nun ist Scham ein ambivalentes Gefühl, besonders wenn es in Form der Beschämung gesellschaftlich und politisch instrumentalisiert wird. Unter Beschämung, fachsprachlich «shaming», versteht man Äusserungen und Verhaltensweisen, die bei anderengezielt Gefühle von Unterlegenheit, Reue und Scham inspirieren sollen.