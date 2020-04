Gadmen/Guttannen – «Schneeräumung light» ist praktisch auf der Passhöhe Die Sustenpasshöhe ist beinahe erreicht. Trotzdem wird es fast Ende Juni bis zur Passöffnung. Das hat seinen Grund: Der Scheiteltunnel steht vor einer Gesamtsanierung. Auch am Grimselpass eilt es nicht mit der Saisoneröffnung – nicht zuletzt als Folge der Corona-Krise. Bruno Petroni

Die Schneefräse unterwegs zur Sustenpasshöhe: Soeben hat sie bei der Schneeräumung die Gletscherkehre (Hintergrund) passiert. Foto: Bruno Petroni

So wenig Schnee wie diesen Frühling hatte es letztmals 2011; und ähnlich war es auch vor drei Jahren: Am Sustenpass ist die Schneeräumung in der obersten Haarnadel angekommen, dem Heubergrank. Noch 500 Meter bis zur Passhöhe. «Wir schafften dieses Jahr die ganze Passöffnung ohne Zuhilfenahme von Pistenfahrzeugen», blickt Gruppenchef Lukas Hausammann vom Kantonalen Tiefbauamt auf eine effiziente Schneeräumung der letzten Tage zurück. In der Tat begannen er und sein Team erst vor zwei Wochen beim Steingletscher mit den Vorstossarbeiten. Da auf weiten Teilen der Passstrasse jedoch vor allem in den unteren Bereichen der Frühlingsschnee bereits durch die Wärme der Sonne weggeschmolzen war, kam die Räumungsequipe sehr schnell und effizient voran. Erst jetzt, seit Erreichen des Obertals, liegen die Schneemengen noch bis zu fünf Meter hoch. Trotzdem konnten die Männer am Freitag an der Gletscherkehre vorbei bis hin zum Heubergrank vorstossen.