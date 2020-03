Kopf der Woche – Schnelle Hilfe für Senioren Martin Leuenberger initiierte die Facebook-Gruppe «Corona – Unterstützung auf dem Bödeli». Stellvertretend für die vielen Helfer küren wir ihn zu unserem Kopf der Woche. Christoph Buchs

Martin Leuenberger aus Unterseen. BOM

«In dieser Zeit muss man einander einfach unter die Arme greifen», lautet Martin Leuenbergers schlichte Antwort auf die Frage, weshalb er sich in der Corona-Krise mit grossem Einsatz für die Bevölkerung der Risikogruppen engagiert. Der Soziokulturelle Animator ist wohnhaft in Unterseen und zupft in seiner Freizeit bei der Band Oltschibach den Bass.