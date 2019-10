Schon wieder verloren

Dadurch wird die Liste an Versprechen, die Johnson mittlerweile gebrochen hat, immer länger. Niemals, hatte er getönt, werde er einen Briten in die neue Von-der-Leyen-Kommission entsenden, die frühestens zum 1. Dezember ihr Amt antritt. Denn zuvor muss das EU-Parlament die Riege der Kommissare bestätigen. Johnson dürfte nun vielleicht keinen neuen Kommissar schicken, sondern den britischen EU-Kommissar Julian King darum bitten, seinen Aufenthalt in Brüssel zu verlängern und sich nochmals einer Anhörung der EU-Abgeordneten zu stellen. Johnson wird jedenfalls nichts anderes übrig bleiben, als die von Brüssel vorgeschlagene Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 31. Januar zu akzeptieren. Genau um diesen Aufschub musste er ja qua Gesetz bitten – obwohl er ihn vehement ablehnt.

«Das ist der einzige Weg»

Um den Brexit zumindest vor Ende Januar vollziehen zu können, will der Premier nun, dass es so schnell wie möglich zu Neuwahlen kommt. «Das ist der einzige Weg», sagte Johnson gestern Abend im Unterhaus. Man müsse jetzt den Mut haben und dem Volk die Möglichkeit geben, darüber zu entscheiden. Nur so könne der Widerstand der Labour-Partei beendet werden und der Brexit Realität werden, findet Johnson.

Den Umfragen zufolge würden seine Tories die Wahlen klar vor Labour gewinnen. Kein Wunder also, dass Johnson am Abend einen Antrag einbrachte, der Neuwahlen am 12. Dezember ermöglichen soll. Wie erwartet scheiterte er damit. Johnson verfehlte die dafür nötige Zweidrittelmehrheit deutlich. Gleich nach der Niederlage kündigte er einen neuen Vorstoss für diesen Dienstag an.

Labour-Chef Jeremy Corbyn entgegnete, dass niemand dem Premier trauen könne. Erst wenn ein No-Deal-Brexit wirklich vom Tisch sei, könne die grösste Oppositionspartei Neuwahlen zustimmen. Labour ist in dieser Frage aber tief gespalten. Es gibt viele in der Partei, die mit ihrem Chef Corbyn hadern, weil er laut Umfragen keine Chance gegen Johnson hat und bei den Bürgern äusserst unbeliebt ist.

Hinzu kommt: Wie die meisten Abgeordneten wollen auch die von Labour ungern ihr Mandat vorzeitig verlieren. Andererseits mehren sich in der Partei die Stimmen, die auf Neuwahlen dringen. Ihr Argument gleicht dem von Johnson: Nur so gebe es eine Chance, den Brexit bis zum 31. Januar zu vollziehen. Doch auch hier ist Labour gespalten. Es gibt hochrangige Parteimitglieder, die den Brexit vom Tisch haben wollen; andere wiederum möchten, dass Grossbritannien in der EU bleibt. Sie hoffen auf ein zweites Referendum.