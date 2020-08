Stippvisite in Attiswil – Schrauben ohne Limit In ihrer Freizeit werkeln die Mitglieder vom Tractor Pulling Team Angel Attiswil an ihren Traktoren. «Geht nicht gibts nicht» lautet ihr Motto. Pauline Jacobi

Chosli Huwiler (links) hat die Leidenschaft fürs Tractor Pulling in Attiswil weitergegeben. Fotos: Brigitte Mathys

Traktoren, umzingelt von lose gestapelten Reifen, Maschinen zum Herstellen von Ersatzteilen und der obligate Bauernkalender: In der Werkstatt, die früher ein Kuhstall war, schraubt das Tractor Pulling Team Angel Attiswil in jeder freien Minute an seinen vier Maschinen.