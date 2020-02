Steinerschule Steffisburg – Schule lädt zum Tag der offenen Tür Interessierte können die Schule in all ihren Facetten kennenlernen. PD

Bunt dürfte auch der Tag der offenen Türe der Steinerschule in Steffisburg werden. Foto: PD Bunt dürfte auch der Tag der offenen Türe der Steinerschule in Steffisburg werden. Foto: PD PD

Einmal mehr öffnet die Steinerschule an der Astrastrasse 15 in Steffisburg am kommenden Wochenende ihre Türen, wie die Schule mitteilt. Zum Auftakt am 23. und 24. Januar können Interessierte die Waldspielgruppe mit ihren Kindern von 8.45 bis 11.45 Uhr in den Wald begleiten (vorgängige Anmeldung per Tel. 079 375 74 29). Am 24. Januar um 20 Uhr lädt Franziska Spalinger zum Vortrag «Auf Schatzsuche statt Fehlerfahndung», in dem sie die Thematik der Resilienz und der gesundheitsfördernden Erziehung in Bezug auf den Lehrplan 21 erläutert. Spalinger ist Kindergärtnerin, Erwachsenenbildnerin und Dozentin an der Akademie Anthroposophische Pädagogik. Am 25. Januar stehen die Türen dann offen für Workshops, damit Eltern und Interessierte in den Unterricht aus Schülerperspektive eintauchen können. Es stehen folgende Fächer zur Auswahl: Fremdsprachen in der 1. Klasse, Formenzeichnen, Plastizieren in der Werkstatt, Freihandgeometrie, Klettern, Chemie sowie ein Überblick «Unsere Pädagogik im Unterricht» (Anmeldung erforderlich). Abschliesssend zeigen Schülerinnen und Schüler bei der Quartalsfeier Ausschnitte aus Themen des Unterrichts und im Infobistro lässt sich alles über die Pädagogik, die Finanzen und mehr erfahren. Ein Kinderhütedienst steht ebenfalls zur Verfügung.

www.steinerschulebo.ch