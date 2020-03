Neue Strategie gegen Corona – Schutzmasken für alle sollen den Shutdown beenden Alle Schweizer sollen Schutzmasken tragen: Ein Epidemiologe aus Südkorea empfiehlt dem Bundesrat einen Strategiewechsel. Auch aus der SVP wird die Forderung laut. Stefan Häne , Gregor Poletti

Hierzulande noch ein ungewohntes Bild. In der Schweiz werden Schutzmasken in der Öffentlichkeit erst vereinzelt getragen. Foto: Raphael Moser

Der Aufruf erfolgt 9000 Kilometer weit weg von hier. Alle Bewohner der Schweiz sollen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19 Schutzmasken tragen, gleich wie in Südkorea. Das empfiehlt der Epidemiologe Byung-Chul Chun in einem Schreiben an einen Schweizer Arzt, das dieser Zeitung vorliegt und vom 22. März datiert.