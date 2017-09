Die fantastischen 5

Im Nachhinein war es ein Glücksfall, dass sich Jan Schilliger beim Wandern das Knie verstaucht hatte. Er und seine vier Freunde wollten eigentlich die Tour du Mont-Blanc machen. Doch schon am zweiten Tag verletzte sich Schilliger – und die fünf ETH-Studenten, die sich seit den Gymerzeiten in Köniz kennen, mussten die meisten Etappen per Bus bewältigen.

«Auf den langen Fahrten haben wir dann über all die Tricks diskutiert, die Konzerne wie ­Google oder Facebook anwenden, um an unsere persönlichen Daten zu kommen», erzählt Jan Schilliger euphorisch in einem Berner Café. «Und irgendwann hatten wir die Idee: Hey, wir könnten doch selber einen Browser entwickeln, der unsere Daten besser schützt.» Gesagt, getan.

Spuren verwischen

Im November 2015 starteten sie das Projekt – und in nur acht Monaten war der Browser Snowhaze geboren. Andris Suter-Dörig ist der Programmierer der App, Pascal Störzbach betreut die Server. Die beiden sind, wie nicht anders erwartet, IT-Studenten. Die anderen drei – Dominique Gaschen, Yvan Monneron und Jan Schilliger – studieren Maschinenbau. «Wir machen den ganzen Rest», frotzelt Schilliger. Sprich: Promotion, Finanzen, Website, Medien und was sonst noch alles anfällt.

Seit diesem September kann man im App-Store nun die zweite, verbesserte Version ihres «Babys» herunterladen – und zwar gratis. Der einzige Makel: Snowhaze ist ein iOS-Browser, er funktioniert also nur auf mobilen Apple-Geräten.

Was kann denn Snowhaze, was andere nicht können? Schilliger kramt sein iPhone hervor, tippt auf die App und nimmt sich Zeit, die verschiedenen Sicherheitseinstellungen zu erläutern. Kurz zusammengefasst: Wenn man mit Snowhaze im Internet surft, verwischt der Browser die Spuren des Users und macht ihn für Datensammler fast unsichtbar beziehungsweise seine Daten unbrauchbar. Der Browser selbst ist ähnlich einfach zu bedienen wie Safari von Apple.

Fliegen zum Einstiegspreis

Snowhaze blockiert wie bereits einige andere Browser Werbung und sogenannte Tracking-Cookies, die unsere Bewegungen im Netz aufzeichnen. Doch Snowhaze kann noch mehr: «Immer mehr Konzerne verwenden neben Cookies auch Finger­printing-Technologien, die ein Gerät und damit auch den User eindeutig identifizieren können», sagt der 23-Jährige. Sein Cola hat er vor lauter Erläuterungen bisher nicht angerührt.

Vereinfacht gesagt wird beim Fingerprinting zum Beispiel das Gerät von einer Homepage auf­gefordert, ein Bild oder ein Audiosignal zu generieren. «Jedes Gerät generiert das Bild oder Si­gnal mit minimalen Veränderungen, die auf die Hardware zurückzuführen sind», sagt Schilliger. «Auf diese Weise können etwa Google oder Onlineshops – wie bei individuellen menschlichen Fingerabdrücken – jeden Nutzer identifizieren.» Mit Snowhaze ist das nicht mehr möglich.

Die Anonymisierung kann je nachdem sogar finanzielle Vorteile bringen. So erkennen zum Beispiel Fluganbieter dank Tracking-Cookies oder Fingerprint, für welche Flüge man sich interessiert. Je öfter man auf einen Flug klickt, ohne ihn zu buchen, umso teurer wird das Ticket, weil der Anbieter erkennt, dass man sich für eine bestimmte Destination entschieden hat.

Da Snowhaze solche Techno­logien blockiert, sollte man auch nach mehrmaligen Anklicken den günstigen Einstiegspreis erhalten. «Allerdings funktioniert der Snowhaze-Schutz nur, wenn man nicht eingeloggt ist», gesteht Schilliger. Sobald man sich mit seinem Passwort bei Easyjet oder Facebook anmeldet, ist es mit der Privacy natürlich vorbei. «Aber», sagt Schilliger augenzwinkernd und nimmt endlich einen Schluck Cola, «wir haben noch ein anderes kleines Privacy-Gadget ein­gebaut.»

Anonym auf Pornoseiten

Wer nicht möchte, dass seine Aktivitäten auf Pornoseiten oder ­Datingportalen vom Ehepartner oder Arbeitgeber entdeckt werden, sollte ebenfalls mit Snow­haze surfen. Die Entwickler haben eine Blacklist mit rund 1,6 Millionen solcher Seiten erstellt, die aus dem Browserverlauf automatisch gelöscht werden. Ausserdem warnt der Browser auch, wenn man sich zum Beispiel auf eine gefährliche Phishing-Seite verirrt.

Brandneu, aber kostenpflichtig ist bei Snowhaze ein Dienst, der die IP-Adresse anonymisiert. Das heisst: Alle Daten, die ein User an einen Empfänger schickt, werden verschlüsselt an einen VPN-Server umgeleitet, den die Snow­haze-Macher betreiben. «Unsere VPN-Server leiten dann die User-Daten weiter. Der Empfänger sieht nur die IP-Adresse des Servers, aber nicht die des Users», so Schilliger.

Damit lassen sich nicht nur geografische Einschränkungen oder die Internetzensur um­gehen, VPN-Schutz ist vor allem bei öffentlichen WLANs sehr praktisch, da diese relativ einfach gehackt werden können. Die digitale Identität eines Smartphone-Users inklusive übertragener Passwörter ist dann einsehbar und kann missbraucht werden.

34 000 Downloads

Fragt sich bloss: Was machen die fünf Studenten mit all den Daten, die sie mit Snowhaze sammeln? «Wir haben uns eine sehr strikte Privacy-Policy auferlegt. Prinzipiell sammeln wir keine Daten, aber wenn es nicht anders geht, löschen wir sie danach. Wir sehen bloss anonymisiert, wie viele im App-Store auf Snowhaze geklickt haben», versichert Schilliger. ­Bisher wurde der Browser rund 34 000-mal heruntergeladen, vorwiegend in der Schweiz. Zum Vergleich: Rund 97 Prozent aller Apple-User surfen mit dem Apple-Browser Safari.

Natürlich hoffen die fünf Freunde aus Köniz, dass sich dies in Zukunft ändern wird. Und tatsächlich stehen die Zeichen besser als auch schon. Derzeit tüfteln weltweit mehrere Start-ups an ­sichereren Browsern. Ebenso wächst in der Bevölkerung das Bewusstsein, dass man seine persönlichen Daten schützen sollte. Bisher gab es jedoch nur wenige und nicht sehr benutzerfreundliche Alternativen zu Standardbrowsern, die vor Datensammlern schützen. Deshalb glauben die Könizer, den «richtigen Zeitpunkt» erwischt zu haben.

Daten kontrollieren

Geld hat Schilliger bisher allerdings so gut wie keins verdient, obwohl sie bereits «eine beachtliche Summe umgesetzt haben». Das meiste haben die Macher von Snowhaze wieder investiert. «Wir gehen davon aus, dass wir nun mit dem kostenpflichtigen VPN-Dienst etwas einnehmen können, um Snowhaze weiter­zuentwickeln.» Und falls ihr ­«Baby» doch nicht zum Fliegen kommt? Schilliger zuckt mit den Schultern. «Das wäre schade, aber der Datenschutz bleibt für uns ein grosses Anliegen. Und Snowhaze war dann halt ein sehr lehrreiches Projekt für spätere Abenteuer auf diesem Gebiet.»

Kommt die App jedoch gut an, möchten die ETH-Studenten den Datenschutz auf das nächste Level hieven: Die User sollen künftig selber entscheiden, welche persönlichen Daten sie wem anbieten wollen – und zwar gegen eine Entschädigung. Ein Businessmodell, das einige andere Start-ups bereits versucht haben, jedoch ohne Erfolg. Doch sollten sich sichere Browser wie Snowhaze breiter durchsetzen, müssen Datenkonzerne umdenken, weil das Sammeln von Gratisdaten immer schwieriger wird. Wer dann noch gehaltvolle Da­tensätze will, wird dafür wohl bezahlen müssen.



Den Browser Snowhaze kann man im App-Store gratis herunterladen. (Berner Zeitung)