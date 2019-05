Der Konflikt um die Europapolitik spitzt sich zu

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi erwidert: «Economiesuisse agiert als Sprachrohr der grossen Multis und vertritt nicht die Interessen der Schweizerinnen und Schweizer.» Der Verband verkenne, dass es den Multis nur gut gehe, wenn es der Bevölkerung gut gehe. Garantie dafür seien Freiheit und Unabhängigkeit. «Die Multis werden ohnehin zum Grossteil von ausländischen Managern geleitet, die das direktdemokratische System nicht kennen und den Wert unserer direkten Demokratie nicht schätzen», sagt Aeschi. «Darum will Economiesuisse unser liberales Wirtschaftssystem an den Regulierungsmoloch der EU anhängen.» Wenn SVP-Bundesrat Parmelin dagegen kämpfe, setze er sich sehr wohl für die Wirtschaft ein – für die kleinen und mittleren Unternehmen, die sich keine grossen Rechtsabteilungen leisten könnten, aber das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft bildeten.

Druck aus Brüssel

Im Bundesrat dürfte die SVP-Position keine Mehrheit finden – die Unterzeichnung des Abkommens hingegen auch nicht. Bundespräsident Ueli Maurer sagte heute am Swiss Economic Forum in Interlaken, das Abkommen habe in der heutigen Form noch nicht die nötige Qualität. Beobachter erwarten darum, dass der Bundesrat einen Mittelweg wählen wird. Maurer sagte in Interlaken gemäss der Nachrichtenagentur SDA, er werde noch einmal Kontakt aufnehmen mit der EU: «Es gibt noch zu viele offene Punkte, die für die Wirtschaft als negativ angesehen werden.» Es brauche eine Balance zwischen Geben und Nehmen.

Der Bundesrat könnte der EU signalisieren, dass er weiterhin ein Abkommen abschliessen will, aber noch Gesprächsbedarf sieht. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass die EU sich erstens noch einmal auf Gespräche einlässt und zweitens von Sticheleien absieht, welche die Schweizer Wirtschaft schädigen. Ein Hinauszögern würde es dem Bundesrat erlauben, zuerst die SVP-Initiative zur Kündigung der Personenfreizügigkeit zu bekämpfen und sich erst danach wieder mit dem institutionellen Abkommen auseinanderzusetzen.

Offen ist, ob die EU mitspielt: Am Mittwochabend bekräftigte Kommissions-Generalsekretär Martin Selmayr in der «Rundschau» von SRF: «Die Verhandlungen sind abgeschlossen.»