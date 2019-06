Ein gigantisches Zeichen

Schätzungen gehen von Hunderttausenden von Frauen aus, die sich am zweiten nationalen Frauenstreik beteiligt haben. 40'000 alleine an der Demonstration in Bern, 70'000 in Zürich (gemäss Veranstalterinnen gar 160'000), 30'000 in Lausanne, Tausende mehr in 100 weiteren Städten.

In Bildern: Die Frauenstreik-Demo in Zürich