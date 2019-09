Punkt 12.30 Uhr wird Mühleberg am 20. Dezember abgestellt

Ab 1 Uhr früh wird die Leistung reduziert werden.

Punkt 12.30 Uhr soll die manuelle Abschaltung erfolgen.

Der Energiekonzern BKW leistet damit Pionierarbeit, wie er betont: Mühleberg ist das erste Schweizer AKW, das seinen Betrieb einstellt. Für die BKW ist das ein «historischer Moment». Die Stilllegung ist ihr grösstes Projekt seit dem Bau des Atomkraftwerks vor rund 50 Jahren.

Kosten von über zwei Milliarden

Der Rückbau beginnt am 6. Januar 2020. Der Plan sieht vor, dass die Anlage ab 2031 frei von nuklearen Stoffen ist. Der Rest des AKW soll konventionell bis 2034 abgerissen werden. Gut 5000 von 200'000 Tonnen Abfall müssen zuerst ins Zwischenlager und später in ein Atomendlager, das erst noch gebaut werden muss. Für den Abtransport rechnete die BKW mit 15 bis 20 Lastwagenfahrten täglich. Die bisherigen Mitarbeiter des AKWs werden in den Rückbau einbezogen und vorerst weiter beschäftigt.

Die Stilllegung erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen. Die Kosten dafür belaufen sich gemäss aktuellen Zahlen auf 927 Millionen Franken. Dazu kommen Entsorgungskosten von 1,427 Milliarden Franken, vor allem ab 2040. Die Finanzierung sei sichergestellt, betont die BKW.

Mit der Abschaltung von Mühleberg reduziert sich die Stromproduktion der BKW um einen Viertel. Eine Versorgungslücke entstehe nicht, versichert die BKW. Dank ihres Produktionsparks im In- und Ausland, dem Handelsgeschäft und ihrer europaweiten Vernetzung werde sie ihre Kunden weiterhin zuverlässig mit Strom beliefern.

Konkret wird der Strom ab dem kommenden Jahr zu 22 Prozent aus dem Kanton Bern kommen und zu 28 Prozent aus der restlichen Schweiz. Weitere 50 Prozent werden aus dem Ausland bezogen.