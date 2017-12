«Bei Christoph Blocher haben mich immer die fremdenfeindlichen Töne gestört»

Herr Bonny, wie haben Sie die Monate vor der Abstimmung über den EWR am 6. Dezember 1992 in Erinnerung?

Jean-Pierre Bonny: Es herrschte eine unheimliche Verbissenheit. Die Emotionen gingen hoch, die Nerven lagen blank. Wir Gegner waren klar in der Defensive und gleichzeitig hoch motiviert. Ich allein bin 62-mal öffentlich aufgetreten. Die Mehrheiten aus Politik, Wirtschaft und Medien wollten unbedingt dem EWR ­beitreten. Wer sich ihnen in den Weg stellte, wurde abgestraft. Ich ­habe damals meinen Sitz im Verwaltungsrat der Feintool sowie ein Mandat der Berner Immobilienfirma Carba verloren. In beiden Fällen wurde mir erklärt, man könne es sich nicht leisten, mit einem EWR-Gegner zusammenzuarbeiten.

Sie waren ein Abweichler: Ihre Partei, die FDP, und auch die Wirtschaftsverbände setzten sich für den EWR ein. Warum Sie nicht?

Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen. Alle haben ­damals für den Fall eines Neins ­Schreckensszenarien für die Schweiz gemalt: wirtschaftliche Probleme, mehr Arbeitslose, ­höhere Schulden, schwacher Franken, höhere Kapitalzinsen. Niemand glaubte, dass wir mit bilateralen Verträgen Zugang zum EU-Binnenmarkt erhalten würden. Natürlich hat mich das damals auch beschäftigt. Heute bin ich glücklich, dass genau das Gegenteil eingetroffen ist: Die ­Bilateralen sind gelungen. Die Schweiz hat erfolgreiche Jahre hinter sich, es geht uns viel besser als der EU. Aber für mich hat letztlich ein anderes Argument den Ausschlag gegeben: Im EWR hätten wir unsere Souveränität verloren.

Wie das? Es ging ja nur um den Beitritt zum EWR, nicht zur EU.

Der EWR-Vertrag enthielt zwei Bestimmungen, die unsere Autonomie massiv eingeschränkt ­hätten. In Verhandlungen mit der EU sind die EWR-Staaten gezwungen, sich vorher auf eine ­gemeinsame Position zu einigen. Schon das ist eine unwürdige Zumutung. Noch viel schlimmer ist, dass bei Streitigkeiten zwischen EU und EWR am Ende immer die EU gewinnt. Die Frage, die uns heute wieder umtreibt, stand schon damals im Zentrum: Wie geht man bei Uneinigkeit zwischen den Partnern vor? Der EWR-Vertrag sah zwar ein Schieds­verfahren vor, das aber maximal sechs Monate dauern darf. Gibt es bis dann keine Einigung, setzt sich am Ende die Auslegung der EU durch. Ein lupenreines Diktat. Die Schweiz hätte zwar mitreden dürfen, aber nicht mitentscheiden.

Aus heutiger Sicht ist schwer verständlich, wie der Bundesrat dazu kam, einen ­solchen Vertrag überhaupt vorzulegen . . .

. . . es gibt da eine pikante Vorgeschichte. Unser Chefunterhändler Franz Blankart hat damals mit seinem Gegenüber von der EU lange um diese Klauseln gerungen. Als sie nicht mehr weiter­kamen, wurde in Luxemburg ein Treffen auf Ministerebene ­an­gesetzt. Die Schweiz wurde durch René Felber und Jean-Pascal Delamuraz vertreten, den Aussen- und den Wirtschafts­minister. ­Irgendwann im Verlauf der Verhandlungen wurden die Chefunterhändler aus dem Sitzungszimmer geschickt, weil die Mi­nister eine politische ­Lösung ­aushandeln wollten. Um 22 Uhr verliessen auch die Dolmetscher den Raum, unter Berufung auf ihren Gesamtarbeitsvertrag. Ab dann waren die Minister unter sich. Verhandelt wurde auf Englisch. Aber weder Felber noch Delamuraz sprachen Englisch.

Ist das ein Witz?

Nein. Auch Franz Blankart hat schon öffentlich berichtet, dass er nach Ministertreffen Diplo­maten anderer Staaten anrufen musste, um herauszufinden, was eigentlich abgemacht worden war. Und ein Journalist der NZZ sagte mir damals, dass die ­Bundesräte Dela­muraz und ­Felber nach den Verhandlungen in Luxemburg keine genauen ­Angaben hatten machen können. ­Später kam dazu, dass der Bundesrat beschloss, Verhandlungen über den Beitritt zur EU aufzunehmen.

Das war die ideale Steilvorlage für Sie im Abstimmungskampf.

Natürlich. Nachdem der Bundesrat tatsächlich ein Gesuch nach Brüssel geschickt hatte, haben wir unser Komitee sofort umbenannt: Es hiess neu «Gegen den EWR- und den EU-Beitritt». Ich staune heute noch über diese ­katastrophale taktische Fehlleistung unserer Landesregierung. Ihr hatten wir es wohl zu verdanken, dass wir am Ende sogar eine knappe Volksmehrheit hinter uns hatten. Aber ich behaupte, wir hätten auch sonst gewonnen, denn das Ständemehr hatten wir auf sicher.

Warum gab es eigentlich auf Ihrer Seite zwei Komitees?

Meinetwegen (lacht). Blocher wollte ein Einheitskomitee, natürlich unter seiner Führung. Aber ich legte mich quer. Inhaltlich war ich mit Blocher zwar einig, aber ich konnte mit ihm nicht gut ­zusammenarbeiten – vermutlich, weil wir beide Alphatiere sind. Als ich mich durchgesetzt hatte, schickte er seinen Parteikollegen Walter Frey als «Aufpasser» in mein Komitee. An Frey habe ich sehr gute Erinnerungen. Er ist ein Gentleman. An einer Sitzung unseres Komitees schlug uns ein PR-Mann der SVP ein Konzept für unsere Anti-EWR-Kampagne vor, das eine Million Franken kosten sollte. Besorgt fragte ich in die Runde, wie wir das finanzieren wollen. Da sagte Frey: «Wenn ich am Tisch sitze, ist Geld kein ­Thema.» Am Ende hat er mehr als eine Million für unsere Kampagne bezahlt.

Heute gilt Blocher als der grosse Sieger von 1992. Mit dem EWR-Nein begann sein steiler Aufstieg. Nervt Sie das?

Nein. Blocher ist eine faszinierende Gestalt, sicher der markanteste Politiker der Nachkriegszeit. Mit seiner Standhaftigkeit hat er sich grosse Verdienste erworben. Damals, im Kampf gegen den EWR, war ich sehr froh um ihn. Aber seine fremdenfeind­lichen Töne haben mich ­immer gestört. Wohlgemerkt: Ich unterstelle Blocher nicht, dass er Rassist ist. Aber in seiner Politik spielen fremdenfeindliche Motive eine wesentliche Rolle. Damit kann ich nichts anfangen. Schauen Sie: Dieses Pflegeheim hier, in dem ich heute lebe, müsste sofort schliessen ohne all die freundlichen Menschen aus Sri Lanka, Kosovo, den anderen Balkan­staaten und woher sie alle kommen. Wir Schweizer müssen einsehen, dass wir ohne Fremde aufgeschmissen sind.

Zusammen mit Blocher waren Sie Mitgründer der Auns. Dann traten Sie im Streit aus dem Vorstand zurück. Was war passiert?

Blocher hat eigenmächtig, ohne uns zu fragen, das Referendum gegen eine Verwaltungsreform des Bundes beschlossen. Das macht man mit mir nur einmal. Dann gehe ich. (Überlegt) ­Blocher ist ein Autokrat. Überall, wo er dabei ist, dominiert er – auch ­finanziell. Das ist auch ein Problem für die SVP. Nicht jeder kann es sich leisten, allein ein ­Referendum durchzuziehen. ­Blocher schon.

Sind Sie in der FDP nie unter Druck gekommen? Sie sind ja nicht nur beim EWR von der ­Parteiline abgewichen.

Gewiss war ich zu meiner Zeit in der FDP ein Exzentriker. Aber einsam war ich nie. Beim EWR waren wir in der Bundeshausfraktion immerhin 14 Gegner. Aber natürlich haben sich viele über mich geärgert. Allen voran Delamuraz. Mit ihm war ich gut befreundet – bis zur Abstimmung über den EWR, der für ihn leider eine Prestigeangelegenheit war. Er hat mir monatelang die kalte Schulter gezeigt, mich ignoriert. Erst ein halbes Jahr nach der Abstimmung kam er plötzlich und sagte mir, der Krieg sei vorbei. Ich mochte ihn sehr.

Heute herrscht europapolitisch Ratlosigkeit. Die EU verlangt eine raschere Rechtsübernahme und klare Regeln für Streitfälle. Was schlagen Sie vor?

Oberstes Ziel muss sein, die ­bilateralen Verträge zu erhalten, um der Wirtschaft den Zugang zum Binnenmarkt zu sichern. Deshalb lehne ich die neue SVP-Initiative zur Kündigung der ­Personenfreizügigkeit ab. Das ist mir zu gefährlich. Die Idee der FDP-Präsidentin Petra Gössi, die Guillotineklausel zu beseitigen, finde ich hingegen ausgezeichnet. Gleichzeitig denke ich, dass die Schweiz in der schwierigen Frage der Streitbeilegung eine Kröte schlucken muss, um die ­Bilateralen zu retten. Für mich wäre eine Lösung erträglich, bei der beide Seite gleich viele ­Richter an das entscheidende Schiedsgericht entsenden, oder eine Kombination mit dem Efta-Gerichtshof. Aber dieses Problem ist nur kurzfristig wichtig.

Wie meinen Sie das?

Wenn sich die EU nicht radikal verändert, bricht sie mittel- bis langfristig auseinander. Der Euro, der gegen jede ökonomische Vernunft eingeführt wurde, ist der Spaltpilz, der diesen Prozess beschleunigt. Die EU krankt am Grössenwahn und am Macht­hunger ihrer früheren und heutigen Machthaber. Der frühere starke Mann der EU, Jacques ­Delors, hatte immer den Traum der Vereinigten Staaten von Europa, und der heutige französische Staatspräsident Emmanuel Macron träumt diesen Traum leider ebenfalls. Das ist ein Jammer. Wenn die Europäer eines Tages doch noch vernünftig werden, sieht die Sache anders aus.

Was wäre denn aus Ihrer Sicht «vernünftig»?

Auch als Föderalist muss ich anerkennen, dass es Probleme gibt, die Europa gemeinsam angehen muss: zum Beispiel Fragen zu Migration, Terrorismus oder Umweltschutz. In anderen Be­reichen hingegen wie Steuern, ­Finanzpolitik oder Wirtschaft hat die EU nichts verloren. Das muss jeder Staat selber regeln. Einer derart gesundgeschrumpften EU könnte die Schweiz beitreten – der heutigen EU oder gar den Vereinigten Staaten von Europa aber niemals.

