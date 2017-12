Bund will Gegenleistung für EU-Milliarde

Offenbar will der Bundesrat die Kohäsionszahlung von 1,3 Milliarden an die EU doch nicht bedingungslos entrichten. Einen solchen Eindruck hatte Bundespräsidentin Doris Leuthard beim Besuch von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am 23. November erweckt. Leuthard hatte damals gesagt, die Zahlung erfolge «im Lichte der jetzt vorhandenen Bewegungen und Fortschritte» im Verhältnis mit der EU und sei nicht an politische Interessen geknüpft.

Heute waren vom Bundesratssprecher André Simonazzi andere Töne zu vernehmen. In der SRF-Sendung «Echo der Zeit» sagte Simonazzi, der Bundesrat habe der EU seine Erwartungen im Zusammenhang mit der Kohäsionsmilliarde «klar mitgeteilt». So fordere die Schweiz von der EU, dass die Regulierung der Schweizer Börsen noch vor Ende Jahr als gleichwertig anerkannt werde. Sei diese Äquivalenz nicht gegeben, bedeute «das ganz klar eine Diskriminierung der Schweiz», betonte Simonazzi. «Der Prozess zur Kohäsionsmilliarde würde damit sicher nicht vereinfacht».

Am Mittag hatte Finanzminister Ueli Maurer den Ausgang des Treffens mit Juncker kritisiert. Die EU habe die Frage des Marktzugangs auf die lange Bank geschoben, sagte Maurer gegenüber Radio SRF. Junckers Angebot genüge nicht.

(chi)