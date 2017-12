Buttet und der Sonderfall Wallis

«Der schlimmste Tag meines Lebens»

Er bereue seine Fehler, sagt Yannick Buttet. Am schwierigsten sei die Situation aber für seine Familie.



Den 30. November, als die Geschichte über seinen Fehltritt publik wurde, bezeichnet Yannick Buttet heute als den schlimmsten Tag seines Lebens. «Das wünsche ich niemanden», sagt er der Westschweizer Zeitschrift «L’Illustré» in einem Interview. Ja, er habe Fehler gemacht.



«Aber im Bild des Monsters, das nun in der Öffentlichkeit von mir existiert, erkenne ich mich nicht.» Auf die konkreten Ereignisse, die sich in der Nacht vom 18. auf den 19. November vor dem Haus seiner Ex-Ge­liebten zugetragen haben, will Buttet nicht näher eingehen. «Das ist ein privater Fall, in dem ein Verfahren läuft.»



Im Interview entschuldigt er sich öffentlich bei seiner Frau. Seinen Kindern sagt er: «Courage! Zusammen werden wir diese Tortur durchmachen.» Er sei sich bewusst, dass er ein problematisches Verhalten an den Tage lege, wenn er Alkohol konsumiert hat. Deshalb unterziehe er sich einer Behandlung.



Von einem Rücktritt als Nationalrat will er vorerst aber nichts wissen. «Sobald das Gericht entschieden hat, stellt sich diese Frage», sagt Buttet. Auch an der Haltung der CVP Schweiz hat sich nichts ge­ändert, wie Präsident Gerhard Pfister auf Anfrage bestätigt. Die Parteileitung will Buttet so rasch wie möglich zu einer Aussprache treffen.