Christoph Mörgeli will wieder in den Nationalrat

Christoph Mörgeli möchte laut dem «SonntagsBlick» im Herbst wieder in den Nationalrat einziehen. Der heutige «Weltwoche»-Journalist habe der SVP des Kantons Zürich seine Ambitionen in einem Brief mitgeteilt. «Ja, ich habe mich diese Woche um einen Sitz auf der Nationalratsliste beworben», bestätigte Mörgeli - der 2015 die Wiederwahl in den Nationalrat verpasst hatte - gegenüber der Zeitung.