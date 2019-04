Der Fall Reimann

Zu diesem Zweck hat Reimann zusammen mit fünf Mitkandidierenden eigens eine neue Seniorenliste auf die Beine gestellt. Denn die SVP Aargau, für die er seit 32 Jahren im Bundesparlament sitzt, hat ihre Nominationshürden unlängst erhöht: Über 63-jährige Kandidaten oder solche, die bereits 16 Amtsjahre auf dem Buckel haben, benötigen am SVP-Parteitag neu eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Reine Willkür sei das! Eine Diskriminierung der Alten!, empört sich Reimann – und kritisiert, dass auch alle anderen Parteien Kandidaturen von Senioren verhindern würden. Darum trete er nun mit seinem Team 65+ für «die vernachlässigte Seniorengeneration» an.

Spezielle Hürden deplatziert

Das klingt edel und selbstlos. Und in einem Punkt hat Reimann durchaus recht: Die über 70-jährigen, die über 13 Prozent der Gesamtbevölkerung stellen, sind im Bundeshaus untervertreten, mit nur 5 von 246 National- und Ständeräten. Es wäre tatsächlich wünschenswert, wenn das Parlament nicht nur geschlechtermässig ausgewogen zusammengesetzt wäre, sondern auch vom Alter her.

Spezielle Nominationshürden für über 63-jährige, wie sie die SVP Aargau eingeführt hat, sind darum deplatziert. Das Lebensalter alleine darf kein Selektionskriterium für politische Ämter sein. Doch im Fall Reimann ist nicht das biologische Alter ein Problem, sondern sein politisches Ablaufdatum.

Seine Arbeit als Parlamentarier macht Reimann seriös und anständig. Doch ein politisches Schwergewicht wurde er in seinen vielen, vielen Amtsjahren nie. In den wichtigen Themen – sogar in der für Senioren besonders relevanten Rentenproblematik – machte sich der selbst ernannte Seniorenvertreter jedenfalls kaum je bemerkbar. Wenn überhaupt, dann hat sich Reimann mit eher sekundären Themen profiliert – etwa mit der Frage, ob Autofahrer bereits mit 70 ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen müssen oder erst mit 75.