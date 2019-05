FDP-Basis, die angeblich grüner werden will – stimmt das wirklich?

Am letzten Wochenende publizierte der «Sonntagsblick» Resultate aus der parteiinternen Klimaumfrage der FDP. Titel der Story: «FDP-Basis will grüner werden». Dennoch stellt sich weiterhin die Frage: Sind die Parteimitglieder der FDP wirklich so klimafreundlich, wie sie dargestellt wurden?