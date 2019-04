GLP-Frau Tiana Angelina Moser will in den Ständerat

Obendrein verweist Moser auf ihr politisches Engagement: « Ich habe ein starkes umwelt- und klimapolitisches Profil und eine klare aussenpolitische Haltung», betonte sie gegenüber der Zeitung. «Ich bin jetzt 12 Jahre Nationalrätin. Ich habe einen gewissen politischen Reifegrad erreicht, und ich denke, ich bin bereit für den Ständerat.», preist sich die Grünliberale und Fraktionspräsidentin der GLP weiter an.

Moser soll am 25. Juni von den Zürcher GLP-Mitgliedern offiziell zur Kandidatin gekürt werden, wie es in einer Mitteilung der Partei am Samstagmorgen hiess. Die Geschäftsleitung schlage sie zur Wahl vor.