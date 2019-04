Gegen die elektronische ID formiert sich Widerstand

Mit dem Sicherheitsargument wird nun aber die Vorlage bekämpft: Dass Private die neue elektronische Identitätskarte (E-ID) herausgeben sollen, wird als Risiko angesehen, da es sich um sensible Daten handelt, und letztlich als schädigend für die Demokratie. Dass der Staat mit Privaten kooperiere, sei ja wünschenswert, sagt Che Wagner von der Plattform Wecollect.ch. «Doch es gibt Bereiche, in denen Private den Staat nicht ersetzen können.»

Private Firmen hätten nicht das Vertrauen der Bürger, das bei so einer wichtigen Aufgabe unabdingbar sei. Und Digitalprozesse seien erwiesenermassen anfällig für Manipulationen. Wagner erinnert etwa an missglückte E-Voting-Versuche in Genf, als ein IT-Spezialist vorführte, wie einfach es sei, das Stimmergebnis zu beeinflussen.

Zudem: «Wenn der Bund sich bei der E-ID selbst ins Abseits befördert, indem er die Herausgabe delegiert, verbaut er sich die Zukunft der digitalen Demokratie. Denn die E-ID ist ein zentrales Element bei E-Government, E-Voting oder E-Collecting. Dass Private für diese wichtigen Leistungen längerfristig und zuverlässig aufkommen, ist undenkbar.»

Spenden für Meinungsumfrage

Che Wagner ist Projektleiter des Crowd-Lobbying bei Wecollect.ch, einer von Kampagnenexperte Daniel Graf gegründeten Plattform. Diese hat soeben eine Sammelaktion gestartet für eine repräsentative Meinungsumfrage, die sie gemeinsam mit der Digitalen Gesellschaft Schweiz und der Stiftung für Konsumentenschutz durchführen wird. «Wer will einen digitalen Schweizer Pass von der UBS, der Swisscom oder von der Post?», lautet die Frage. 3000 Franken hätte es für die Umfrage gebraucht, mehr als das Doppelte sei schon eingegangen, meldet Wagner 24 Stunden später.

Doch das Geld ist willkommen. Die Gegner mobilisieren bereits jetzt für ein Referendum für den Fall, dass das Parlament im Sinne des Bundesrats entscheiden wird. Der Nationalrat hat das Gesetz schon abgesegnet, die ständerätliche Rechtskommission ist ebenfalls im Grundsatz einverstanden. Der Antrag, die Herausgabe der E-ID nicht einfach dem Markt zu überlassen, sondern an konzessionierte Firmen zu delegieren, wurde diese Woche knapp abgelehnt, wie die Kommission mitteilte. Einen endgültigen Entscheid hat die Kommission allerdings noch nicht gefällt.