Hotelplan annulliert Reisen nach Sri Lanka

Hotelplan Suisse hat alle Reisen nach Sri Lanka annulliert. Dies, weil das EDA davon abrät. Sämtliche Reisen bis und mit 31. Mai sind deshalb gestrichen.

Da das @travel_edadfae von Reisen nach #SriLanka abrät, annulliert #HotelplanSuisse ab sofort alle Reisen mit Abreise bis und mit 31.5.2019. Neubuchungen werden bis auf Weiteres nicht angenommen. Kunden vor Ort werden kontaktiert und können auf Wunsch sofort zurück reisen. — Hotelplan Group (@HotelplanGroup) 27. April 2019

Neubuchungen würden bis auf Weiteres nicht angenommen, heisst es in einer Medienmitteilung. Kunden vor Ort werden kontaktiert und können auf Wunsch in die Schweiz zurück kehren. Derzeit befinden sich 24 Hotelplan-Kunden in Sri Lanka.

Wer bereits eine Reise gebucht hat, wird vom Reiseveranstalter kontaktiert oder kann sich direkt bei ihm melden. Die Lage wird ständig beobachtet. Hotelplan Suisse behält sich vor, die Annullationsbedingungen bei Bedarf zu verlängern.

#Sri_Lanka: Meiden Sie grosse Menschenansammlungen und religiöse Stätten. Befolgen Sie die Anweisungen der lokalen Behörden. https://t.co/aNeOz4mPoD — travel_EDA-DFAE (@travel_edadfae) 26. April 2019

Übernommen von 20 Minuten, bearbeitet von Redaktion Tamedia.