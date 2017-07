Jacqueline de Quattro kandidiert für Bundesrat

Jetzt meldet neben einem Tessiner auch eine Frau aus der Romandie ihr Interesse an der Nachfolge von Didier Burkhalter an: Die Waadtländer Staatsrätin Jacqueline de Quattro steigt als Kandidatin für die Waadtländer FDP ins Rennen um den Bundesratssitz.

Dies liess sie der Nachrichtenagentur sda heute über ihre persönliche Mitarbeiterin Anne Douce ausrichten. Die «Schweiz am Wochenende» hatte bereits berichtet, dass sich de Quattro aus der Deckung wage.

Die FDP des Kantons Waadt will ihre Kandidaten am 10. August nominieren. De Quattro war bereits als mögliche Anwärterin aus der Romandie gehandelt worden - zusammen mit der Waadtländer Nationalrätin Isabelle Moret und dem Genfer Staatsrat Pierre Maudet. Die 57-jährige Juristin de Quattro ist in Zürich geboren und spricht alle Landessprachen fliessend.

Interessant: Am 25. Juni sagte de Quattro gegenüber der «NZZ am Sonntag»: «Wir brauchen unbedingt eine Frauenkandidatur. Moret ist die natürliche Kandidatin. Wenn sie antritt, unterstütze ich sie voll und ganz.» Nationalrätin Moret hat stets betont, dass sie sich für eine Entscheidung bis Ende Juli Zeit lasse. Heute Samstag sagte sie, sie denke noch über eine Kandidatur nach. Ein Verzicht Morets käme aber einer Überraschung gleich.

Bisher war der als Kronfavorit geltende Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis der einzige vorgeschlagene Kandidat. In einem Interview mit der «NZZ» vom Dienstag sagte FDP-Präsidentin Petra Gössi allerdings, sie schliesse eine Einerkandidatur aus.

Andere Parteien fordern Frauen

Gössi verlangte von den anderen Parteien zudem, sich an das Ticket zu halten. So habe es bei früheren Vakanzen auch die FDP jeweils getan. Über das Ticket entscheiden werde am 1. September die Fraktion, sagte Gössi zu Forderungen von SP und GLP nach einer neuen FDP-Bundesrätin.

SP-Präsident Levrat hatte den Freisinnigen nahegelegt, zwei Frauen zu nominieren. Auch der als neuer GLP-Präsident nominierte Jürg Grossen möchte lieber eine zusätzliche Frau als einen Tessiner im Bundesrat.

Vorschläge bis 11. August

Bevor de Quattro aus der Deckung ging, war der als Kronfavorit gehandelte Tessiner Nationalrat Ignazio Cassis der einzige vorgeschlagene Kandidat für Burkhalters Nachfolge. Die Spitze der kantonalen FDP will auf Cassis setzen, um dem Tessin einen Bundesratssitz zu verschaffen. Die Partei entscheidet am 1. August über das Südschweizer Ticket.

Am Tag nach der Rücktrittsankündigung Burkhalters hatte die FDP mitgeteilt, sie suche Kandidaturen, welche die lateinische Schweiz vertreten. Die Kantonalparteien können Nominationsvorschläge bis zum 11. August einreichen.

Die Bundesratswahl findet in der kommenden Herbstsession statt, am 20. September. Burkhalter tritt am 31. Oktober zurück. (sep/sda)