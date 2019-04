Kuhhandel oder guter Kompromiss? Die Staf-«Arena» im Faktencheck

Die Schweiz steht gleich doppelt unter Zugzwang: Zum einen muss sie ihr Steuerregime für Unternehmen anpassen, weil sonst internationale Sanktionen drohen. Zum anderen geht der AHV langsam, aber sicher das Geld aus. Das Parlament will deshalb Steuerprivilegien abschaffen und gleichzeitig Geld in die AHV pumpen – beides mit derselben Vorlage, über die wir am 19. Mai abstimmen.