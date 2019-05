SBB-Strecke Aarau–Zürich nur beschränkt befahrbar

Auf der SBB-Strecke Aarau–Zürich kommt es für Reisende an den kommenden drei Wochenenden sowie Ende Juni zu zahlreichen Einschränkungen. Grund dafür sind Ausbau- und Erneuerungsarbeiten an den Gleisanlagen in Lenzburg AG.

Die Arbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Projekt Leistungssteigerung Rupperswil–Mägenwil, wie die SBB am Montag mitteilten. Ziel des Projekts sei ein durchgehender Halbstundentakt der S-Bahn Aarau–Zürich.

Im Bereich Gexi bei Lenzburg bauen die SBB dazu neue Weichenverbindungen ein. Die Spurwechsel erhöhen die Fahrplanstabilität und die Flexibilität bei den Kreuzungen in der Zu- und Einfahrt zum Bahnhof Lenzburg. Die Vorbereitungsarbeiten begannen im Februar. Nun folgt der eigentliche Weicheneinbau.