Schweiz prüft Asyl für Julian Assange

Der Brief erreichte die Schweizer Behörden am Donnerstag ungefähr zur selben Zeit, als eine Eilmeldung um die Welt ging: Wikileaks-Gründer Julian ­Assange in London verhaftet!

In diesem Brief forderte die Stadt Genf den Bund dazu auf, ebendiesem Assange Asyl zu gewähren. «Schutz und Förderung der Menschenrechte gehören zu den aussenpolitischen Zielen der Schweiz», schreibt der Genfer Stadtpräsident Sami Kanaan. Und Assanges Menschenrechte seien eingeschränkt. Der Internetaktivist habe sich bald ­sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London aufhalten müssen, in einem Zimmer ohne Tageslicht und ohne Zugang zu medizinischer Grundversorgung. Nur so habe er lange Zeit verhindern können, verhaftet zu werden. Zum Whistleblower selber meint der Genfer Stadtrat: Assange habe mit seiner Internet-Plattform Wikileaks dazu beigetragen, Menschenrechte zu schützen. Tatsächlich konnten Videoaufnahmen, die Assange um 2010 veröffentlicht hat, unter anderem beweisen, dass während des Irakkriegs US-Soldaten bei Drohnenangriffen den Tod von Zivilisten bewusst in Kauf genommen hatten.