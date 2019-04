Sollen wir das AHV-Steuer-Paket annehmen?

Ja

Die Vorlage beseitigt das Problem der Schweiz mit der Unternehmensbesteuerung und leitet 2 Milliarden Franken in den unterdotierten AHV-Fonds. So kurz lassen sich die Hauptargumente zusammenfassen. In der besten aller Welten wären für beide Teile bessere Lösungen denkbar. Politik ist aber kein Schönheitswettbewerb für Wirtschaftstheorien, sondern besteht im Suchen von mehrheitsfähigen Kompromissen. Das ist mit der AHV-Steuer-Vorlage unter schwierigen Vorzeichen gelungen.

Der Steuerteil räumt auf mit der umstrittenen Praxis, ausländische Gewinne sehr tief zu besteuern. In Zukunft hält die Schweiz internationale Standards ein, die Gefahr schwarzer Listen ist gebannt. Gleichzeitig erhalten die Kantone die finanziellen und rechtlichen Mittel, um den normalen Steuersatz zu senken und Erleichterungen für die Forschung anzubieten.

«Alle Alternativszenarien zur aktuellen Vorlage liessen grössere Finanzlöcher entstehen.»

Multinationale Firmen werden unter dem Strich etwas mehr zahlen müssen, aber nicht so viel mehr, dass sie wegziehen. Denn das wäre ein Problem: Sie kommen unter anderem für die Hälfte der Unternehmenssteuern beim Bund auf, rund 3,6 Milliarden Franken pro Jahr.

Die Bürgerlichen mussten aber den Siegern der Abstimmung über die abgelehnte Unternehmenssteuerreform III entgegenkommen. In der neuen Vorlage sind unter anderem die Steuererleichterungen eingeschränkt, und die Dividenden werden höher besteuert. Die Schweiz bleibt auch so im internationalen Vergleich konkurrenzfähig: Der effektive Maximalsteuersatz wird in den meisten Kantonen zwischen 12 und 15 Prozent liegen, 18 von 26 haben die entsprechenden Gesetzesänderungen aufgegleist oder schon umgesetzt. Dabei hilft, dass die Fehlanreize stark gemindert werden im Finanzausgleich, der bisher viele Kantone für Firmen­ansiedlungen bestrafte.

So bestehen die Voraussetzungen dafür, dass die kurzfristigen Steuerausfälle von rund 2 Milliarden Franken langfristig wettgemacht werden können durch schnelleres Wachstum und Firmenzuzüge. Trotz – oder wegen – diverser Steuersenkungen sind die Unternehmenssteuererträge in Kantonen und Gemeinden seit 1990 um den Faktor 2,3 gestiegen, leicht stärker als jene der natürlichen Personen. Alle Alternativszenarien zur aktuellen Vorlage liessen grössere Finanzlöcher entstehen, während der Steuerwettbewerb härter und weniger fair ablaufen dürfte.

Der AHV-Teil der Vorlage ist ein Erfolg für die SP und für Bürgerliche ein akzeptables Zugeständnis. Die AHV benötigt ohnehin Geld, den Grossteil davon werden auch so die Erwerbstätigen aufbringen müssen. Zwar sinkt der Druck für eine tief greifende Sanierung ein wenig, aber die nächste AHV-Reform ist aufgegleist. Dazu gehört das Rentenalter 65 für Frauen, auch wenn die SP behauptet, das sei vom Tisch. Die Verknüpfung mit der Steuerreform mag umstritten sein. Sie ist aber inhaltlich durchaus vertretbar. Der Steuerteil entlastet Firmen und Aktionäre, der AHV-Teil hingegen kommt dem Gros der Arbeitnehmer zugute. Die Effekte halten sich beinahe die Waage: Das Paket ist ein ausgewogener Kompromiss.