Stauffenberg-Nachfahren kämpfen gegen die Kesb

Zusätzliche Instanz

Zurück zum alten System mit den aus Laien zusammengesetzten Vormundschaftsbehörden – das hält von Stauffenberg für keine gute Idee. Doch es brauche ein besseres System als heute, eines, das den Bedürfnissen der betroffenen Personen besser Rechnung trage. Nötig ist in seinen Augen eine zusätzliche Kontrollinstanz, am besten in Form eines Gerichts, die über die Entmündigung von Menschen entscheide. «Man muss bei diesen Fragen sehr vorsichtig sein.» Er hofft, dass das Parlament einen Gegenvorschlag zur Initiative vorlegt, der all dies besser berücksichtigt.

Wenn er so spricht, freundlich, interessiert, besonnen, dann wirkt er so gar nicht wie einer der lauten Kesb-Kritiker. Extrempositionen sind ihm fremd. Er macht denn auch deutlich, dass er sich eigentlich gar nicht engagieren wollte. Bei dem Inserat hat er einem Freund zuliebe mitgemacht. Es wäre nicht seine Art, sich zu exponieren. Er bittet, möglichst wenig über seine Person zu schreiben. Möge es noch so spannend sein, was er erzählt von seinem Leben, seiner Herkunft, vom Kontakt mit den anderen Stauffenberg-Nachfahren, die in und um Zürich leben, darunter zwei Kinder Claus von Stauffenbergs, sowie auf dem ganzen Erdball: in den USA, in Grossbritannien, Deutschland, Spanien und Argentinien.

Ob sein Engagement auch mit der jüngeren Familiengeschichte zu tun hat? «Ich glaube, als Mitglied dieser Familie ist man besonders sensibel auf antidemokratische Tendenzen und auf alles, was die Bürgerrechte beschneidet», sagt Wolf von Stauffenberg. Er lächelt freundlich. Die Stunde, die er gewähren wollte, ist um.