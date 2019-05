Und plötzlich sind alle Blicke auf ein Dorf im Mittelthurgau gerichtet

Der Gemeindepräsident ist strategisch günstig an der grössten Kreuzung des Ortes platziert. Vom Pult aus sieht er jedes Fahrzeug, das durch sein Dorf fährt, und es lohnt sich für ihn, ab und zu den Blick von der Arbeit zu heben: Da fuhren schon die Jungfraujochbahn vorbei, der Glacier Express, der Rocky Mountaineer Train oder die Zahnradbahn, die in Rio de Janeiro Touristen zur Christus-Statue hinaufbefördert. Eines Tages war sogar die Himmelstreppe am Gemeindehaus von Bussnang vorbeigeglitten, die goldene Bahn, die zum österreichischen Wallfahrtsort Mariazell aufsteigt.