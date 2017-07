Wann dem Bund ein Museum gefällt

Diese Museen erhalten Bundesgelder

In der Periode 2018 bis 2018: Aargauer Kunsthaus in Aarau AG, Alpines Museum der Schweiz in Bern, Freilichtmuseum Ballenberg in Hofstetten bei Brienz BE, HeK (Haus der elektronischen Künste Basel) in Münchenstein BL, Laténium für Archäologie in Hauterive NE, Musée Ariana (Musée suisse de la céramique et du verre) in Genf, Musée de l’Elysée für Fotografie in Lausanne VD, Museo d’arte della Svizzera italiana in Lugano TI, Römerstadt Augusta Raurica in Augst BL, Stiftsbibliothek, St. Gallen, Technorama in Winterthur ZH, Verkehrshaus der Schweiz in Luzern, Vitromusée in Romont FR.



Bis jetzt subventioniert: Alpines Museum BE, Ballenberg BE, HeK (Basel-Landschaft), Technorama (Zürich), Architekturmuseum (Basel-Stadt), Sportmuseum (Basel-Stadt), Verkehrshaus (Luzern).svb