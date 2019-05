Welche Luftverteidigung braucht die Schweiz?

Akzentuiert hätten sich machtpolitisch bedingte Bedrohungen. «Die Tendenz zu einem zunehmend offensiven, unilateralen Verfolgen von eigenen Interessen» ist gemäss der Analyse nicht nur bei Russland, sondern auch bei China und den USA feststellbar.

Weiter beleuchtet die Analyse, wie auch der Westen seine militärischen Anstrengungen verstärkt. Nur die wenigsten Staaten erfüllten dabei allerdings die von den Nato-Bündnispartnern abgemachten Investitionen von zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts in die Landesverteidigung. Ein Einfall Russlands in osteuropäische Staaten ist gemäss Bericht nicht besonders wahrscheinlich; das Risiko, wonach zwischenstaatliche Konflikte mit militärischen Mitteln ausgetragen werden, habe aber auch in Europa zugenommen.

Und schliesslich nimmt der Bericht konkreten Bezug auf den Schweizer Luftraum. Dabei gehen die Verfasser von einer unveränderten Bedrohung durch Terror aus: Entführte Linienflugzeuge können gekapert werden und wie Kleinflugzeuge, die mit Sprengstoff beladen wurden, als Bomben verwendet werden. Grösser als noch vor wenigen Jahren erachten die VBS-Fachleute die Gefahr durch Kleindrohnen, die mit Gift oder Sprengstoff beladen werden könnten.

Die Analyse bestätigt den Schluss, dass es auch künftig eine genügend grosse Anzahl Kampfflugzeuge und bodengestützte Abwehrmittel braucht, um den eigenen Luftraum wirksam schützen und verteidigen zu können. Negativen Entwicklungen der internationalen Sicherheitslage in den letzten zwei Jahren und die zeitlichen Verhältnisse für die Beschaffungsprojekte erhöhen nach Meinung des VBS gar den politischen Handlungsbedarf.