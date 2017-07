«Wir müssen uns irren dürfen»

Fast die Hälfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Empa kommen aus dem Ausland. ­Betreiben Sie an der Empa verkappte Entwicklungshilfe?

Gian-Luca Bona: Überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall: Wir profitieren enorm vom ­Wissen ausländischer Spitzenforscher. Sie helfen mit, dass schlussendlich die Schweizer Wirtschaft mit Innovationen auftrumpfen kann. In gewissen Forschungsgebieten finden Sie oft kaum einen Schweizer, der über die notwendige Erfahrung und das erforderliche Wissen verfügt.

Weshalb dürfen dann ausländische Forscher nur maximal fünf Jahre an der Empa arbeiten?

Sie bewerben sich alle freiwillig bei uns, und wir bezahlen ja auch einen anständigen Lohn. Zudem verfügen wir im internationalen Kontext über einen ausgezeichneten Ruf. Wir stellen aber tatsächlich Zeitverträge von einem bis fünf Jahren für unsere befristeten Projekte aus, weil es sich ­dabei vor allem um Doktorierende oder sogenannte Post-Docs handelt. Zudem sorgen wir mit dieser Limitierung dafür, dass immer wieder neue Forscher mit frischen Ideen den Weg zu uns finden. Diese Bedingungen ­gel­ten übrigens auch für Schweizer Wissenschaftler.

Weshalb haben wir nicht genügend gute eigene Forscher?

Das hat verschiedene Ursachen. Die Schweiz mit rund 8 Millionen Einwohnern verfügt über einen limitierten Pool an Talenten. Das ist nicht erst seit gestern so: Bereits 1855, als man die ETH Zürich aufbaute, wirkten mehrheitlich Professoren aus dem Ausland mit. Andererseits ist es aber schon auch so, dass die ­Attrak­tivität einer Forscherlaufbahn in Sachen Entlöhnung nicht mit anderen Branchen mithalten kann. Im Banken- und im Finanzsektor können Sie mit weniger Aufwand einen bedeutend ­grösseren Ertrag erzielen.

Wenn die Empa nicht mit der grossen Lohnkelle anrühren kann, brauchen Sie attraktive Projekte, um die besten Forscher anzulocken. Wie finden Sie solche Projekte?

Die Grundlage dazu, attraktive Projekte zu konzipieren, ist ein Wechselspiel zwischen Bottom-up, also kreativen Ideen der Wissenschaftler, und Top-down, also von der Leitung der Empa oder unserem industriellen Umfeld. So finden wir die heissen Themen, mit denen wir etwas Neues kreieren und bewegen möchten.

Die Wirtschaft möchte doch vor allem Projekte vorantreiben, die das grosse Geld versprechen.

Wenn wir zusammen mit der Wirtschaft ein Projekt starten, dann ist klar, dass diese neue Märkte im Visier hat, auf welchen sie mitmischen und Geld verdienen möchte. Häufig können Unternehmen eine solche Aufgabe nicht allein stemmen, da die Entwicklungszeiten oft sehr lange dauern. Hier setzen wir an, weil wir neben der Grundlagenforschung auch die praktische Umsetzung unserer Forschungsergebnisse im Auge behalten. Und das mit Erfolg: Derzeit arbeiten wir mit rund 350 Schweizer ­Firmen in drei- bis fünfjährigen Projekten zusammen.

Diese Forschung müsste doch die Industrie selber leisten. Muss da wirklich eine staatliche Institution wie die Empa Schützenhilfe leisten?

Nur die ganz grossen Konzerne, etwa in der Chemie oder im Pharmabereich, sind imstande, eigene und potente Forschungsabteilungen zu unterhalten. Kleinere Unternehmen mit 100 oder selbst mit 5000 Mitarbeitern haben die finanziellen Ressourcen schlicht­weg nicht, um neue ­Materialien zu erforschen. Mit unserem ­breiten Know-how in der Materialforschung können wir Entdeckungen an Unternehmen her­antragen, um damit neue ­Appli­kationen anzustossen. Wenn zum Beispiel ein Doktorand oder ein Post-Doc ein Projekt in Zusammenarbeit mit einem Unter­nehmen entscheidend vorangebracht hat, wird der Forscher häufig von der Firma übernommen. Wir «produzieren» also auch Fachleute, die unsere Wirtschaft und damit unser Land weiterbringen.

Zeigt sich die Wirtschaft auch erkenntlich und investiert bei Ihnen an der Empa beispielsweise in teure Anschaffungen?

Unsere neue und millionenteure Beschichtungsmaschine hat eine Schweizer Firma extra für uns angefertigt. Einzige Bedingung: Wir müssen ihnen unsere neuen Erkenntnisse, die wir mit dem Gerät erarbeiten, vor der wissenschaftlichen Publikation zeigen, damit sie entscheiden können, ob sie das Produkt selber nutzen und vertreiben wollen. Über die neuen Patente sind wir dann im Erfolgsfall auch beteiligt.

Wie schwierig sind Verhand­lungen mit der Wirtschaft?

Nicht immer einfach. Manchmal gehen Firmen davon aus, dass sie Steuern zahlen und die Empa eine staatliche Institution sei, wir ihnen also die gewünschten Leistungen gefälligst auch gratis zu erbringen hätten. Denen muss ich dann erklären, dass Steuern – zumindest in der Schweiz – nicht dazu da sind, einzelne Firmen ­direkt zu unterstützen. Fast immer kommen wir aber auf einen gemeinsamen Nenner. Es gilt, eine Win-win-Situation herzustellen.

Ist das schwieriger geworden?

Nein, eher im Gegenteil. Heute findet man über Landes- und Firmengrenzen schneller zusammen. Früher wollten die einzelnen Unternehmen eine Innovation oft selber entwickeln und produzieren. Heute wird generell anerkannt, dass eine offene Zusammenarbeit schneller zum Ziel führt und einen kompetitiven Vorteil bringen kann.

Wird diese globalisierte ­Forschung und Entwicklung durch den Brexit oder Trumps Abschottungsgelüste gebremst?

Das ist sehr schwierig zu beurteilen. Es geht uns in der Schweiz extrem gut. Da stellt sich schon die Frage, ob wir uns auf diesem Niveau halten können. Vor allem in Asien sind die Leute «hungrig». Die Chinesen beispielsweise ­treten sehr fordernd, teilweise sogar aggressiv auf.

Das erhöht für Sie den Druck, ­erfolgreich zu sein. Wie oft scheitern Sie mit Projekten?

Das gehört gewissermassen zu unserem Geschäftsmodell. Wir müssen uns irren dürfen und scheinbar Unmögliches wagen. Gerade weil wir eine staatliche Grundfinanzierung haben, ­kön­nen wir gewisse Risiken eingehen, welche für ein Unternehmen schlicht zu gross wären.

Aber auch bei Ihnen gibt es doch einst interessante Forschungsgebiete, welche sie ad acta ­legen müssen?

Im Direktionsgremium hinterfragen wir unsere Tätigkeits­felder dauernd und beurteilen Projekte immer wieder aufs Neue. Wichtig ist aber auch, ­konkrete Zielvereinbarungen mit unseren Wissenschaftlern zu treffen, um damit die Gewissheit zu geben, dass Projekte effizient verfolgt werden können.

Lehnen Sie Projekte auch ab?

Wir haben eine Ethikkommission, deren Mitglieder nicht aus dem Empa-Management stammen. Die müssen bei der Begutachtung von Projektanträgen durchaus komplexe Güterabwägungen vornehmen. Wenn wir beispielsweise ein besonders hartes und temperaturbeständiges Leichtmetall entwickeln, dann kann das für eine Turbinenschaufel spannend sein, aber eben auch als Verschalung für einen Panzer. Wir nehmen auch Forscher genauer unter die Lupe, welche aus Ländern kommen, die in schwere Konflikte verwickelt sind, wie etwa aus dem Iran.

Wie oft geschieht dies?

Das kommt immer wieder vor. Insbesondere Gesuche von ­Rüstungskonzernen haben wir schon des Öfteren abgelehnt, ­obwohl die finanziellen Bedingungen für uns äusserst interessant gewesen wären.

Wie technikgläubig muss man sein, um bei der Empa zu arbeiten?

Gläubig muss man nicht sein. Aber man muss Freude haben an Technologien und Naturwissenschaften und neugierig sein, komplexe Zusammenhänge verstehen zu wollen.Was war die beste Erfindung im technischen Bereich im letzten Jahrhundert?



Ui, da gibt es so einiges. Wenn ich 100 Jahre zurückblicke, war etwa das Penicillin eine enorm wichtige Entdeckung, und in den letzten Jahrzehnten war es sicher die Digitalisierung, welche uns sehr stark voranbrachte.

Was ist die sinnloseste ­technische Erfindung?

Die verschiedenen Entdeckungen in den Naturwissenschaften kann man sehr oft sinnvoll, aber auch sinnlos anwenden. Ihr iPhone können Sie intelligent nutzen, aber auch ­einigen Blödsinn damit anstellen.

Verstehen Sie Leute, denen die rasante technische Entwicklung auch Angst macht?

Einerseits kann ich das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen; andererseits bin ich ­selber optimistisch und glaube nicht, dass wir Sklaven der Technik werden. Aber wenn sich die Weltbevölkerung weiterhin so ­rasant vermehrt, könnten wir an einen Punkt gelangen, wo sich diese selbst mit den besten Technologien nicht mehr ernähren lässt. Zudem droht die Gefahr, dass wir bei einem ungebremsten Bevölkerungswachstum nicht mehr genügend saubere Luft und Wasser zur Verfügung haben. Auch wie wir innerhalb von Jahrzehnten unsere fossilen Energiereserven plündern, finde ich besorgniserregend.

Wie oft redet Ihnen die Politik rein?

Der offene Dialog mit Politikern ist sehr wichtig für uns, denn Forschung darf nicht im Elfenbeinturm stattfinden. Aus den Diskussionen können sich spannende Erkenntnisse ergeben. Was ich hingegen nicht gerne habe, ist, wenn die Politik uns Forschern vorzuschreiben versucht, dass wir jetzt dieses oder jenes zu machen hätten, oder dass wir auf denjenigen hören sollten, der am lautesten schreit. Oft sind wir der Politik sogar um einiges voraus: So ­haben wir lange vor Fukushima die Forschung rund um eine nachhaltige Energieversorgung forciert. Heute machen solche Projekte rund 40 Prozent unserer Tätigkeit aus.

Und Sie mischen sich ja ab und zu auch in die Politik ein. So ­haben Sie etwa davor gewarnt, dass mit einem Ja zur Masseneinwanderungsinitiative ein Abseitsstehen bei der internationalen Forschungszusammenarbeit Horizon 2020 droht.

Leider haben wir da ein bisschen zu spät reagiert und zu wenig proaktiv aufgezeigt, was dies für die Wissenschaft bedeuten würde. Das Ja des Stimmvolks und die danach resultierenden Konsequenzen waren dann für uns schon ein Schock. Zumal es auch für unsere Wirtschaft essenziell ist, dass wir im Hightechbereich international vernetzt sind.

Braucht es die Empa in 20 Jahren noch, oder werden sich dann Konzerne wie Google auch ­diesen Bereich unter den Nagel gerissen haben?

Ich bin überzeugt, dass die ­Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Institutionen in Zukunft noch wichtiger werden wird. Komplexe Probleme lassen sich nur gemeinsam lösen. Die Empa braucht es unter anderem auch deshalb, weil gesellschaftlichen Bedürfnissen Rechnung getragen werden muss. ­Gerade Grosskonzerne haben andere Prioritäten und foutieren sich gerne darum. (Berner Zeitung)