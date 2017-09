Zwei Autofahrer prügeln sich am Rotlicht blutig

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern ist am Freitagvormittag eskaliert. Ein 49-jähriger Italiener und ein 26-jähriger Mazedonier gerieten sich beim Rotlicht am Kreuzplatz in Aarau in die Haare. Der 49-Jährige trug zwei Platzwunden davon.

Zunächst kam es während der Fahrt von der T5 bis zum Kreuzplatz zu Unstimmigkeiten zwischen den Automobilisten, wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Als die beiden Männer nebeneinander am Rotlicht anhielten, begannen sie sich gegenseitig zu beschimpfen. Danach stiegen sie aus ihren Fahrzeugen und wurden handgreiflich.

Eine Frau konnte die beiden Streithähne schliesslich trennen und zur Weiterfahrt bewegen. Der Italiener zog sich beim Streit zwei blutende Platzwunden im Gesicht zu. Da die Aussagen über das Geschehene widersprüchlich seien, sucht die Polizei Zeugen. (sda)