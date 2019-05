Affäre Villiger: Schwer nachvollziehbar, trotzdem korrekt

Auslöser waren zwei Vorfälle von 2017 gewesen: Damals erwischte die Luzerner Polizei eine Frau zweimal beim Fahren ohne Führerschein. Das Auto, mit dem die Frau unterwegs war, war auf Villiger eingelöst. Bei der späteren Befragung präsentierte die Frau dann plötzlich einen Kaufvertrag, wonach das Auto bereits zum Zeitpunkt der ersten Kontrolle ihr gehört haben soll.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft ermittelte darauf gegen Villiger wegen Verdachts auf Urkundenfälschung und Überlassen eines Autos an eine Person ohne Ausweis, stellte ihr Verfahren aber schliesslich ein. In der Folge reichte eine Privatperson Anzeige gegen zwei Staatsanwälte ein wegen Verdachts auf Begünstigung und Amtsmissbrauch. Diese Vorwürfe hat Weder letzte Woche entkräftet.

Unglaubhafte Behauptung

Am Montag konnten die Medien Einsicht nehmen in seine Einstellungsverfügung. Und diese ist weit weniger eindeutig in ihrer Entlastung der Luzerner Staatsanwaltschaft, als es die mündliche Information von letzter Woche erwarten liess.

So kritisiert Weder, die Staatsanwaltschaft habe vorschnell Villigers Beteuerungen geglaubt, der Kaufvertrag sei nicht vordatiert worden. Die Staatsanwälte hatten festgehalten, dass keinerlei Anhaltspunkte dafür vorliegen, «dass dieser Vertrag von den Parteien absichtlich mit einem falschen Datum versehen wurde».

«Es bestanden sehr wohl Anhaltspunkte für eine Simulation und vor allem eine Rückdatierung des Kaufvertrags.»Ulrich Weder, ausserordentlicher Staatsanwalt

Weder indes hält fest: «Diese Schlussfolgerung lässt sich, jedenfalls derart apodiktisch, nicht ziehen. Ganz im Gegenteil: Es bestanden sehr wohl Anhaltspunkte für eine Simulation und vor allem eine Rückdatierung des Kaufvertrags.» Das von Villiger und der Frau präsentierte Vertragsdatum bezeichnet Weder als «wenig plausibel», Villigers Aussagen als «unglaubhafte Schutzbehauptung». Und dass die Staatsanwaltschaft keine Anhaltspunkte für eine Rückdatierung erkannte, sei «zusammenfassend nicht nachvollziehbar».

Fragt sich, weshalb die Verfahrenseinstellung aus Sicht von Weder trotzdem zu Recht erfolgte. Dazu schreibt er, dass die Rückdatierung nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden konnte und dass beim Kaufvertrag nur schon aus formaljuristischen Gründen keine strafrechtlich relevante Falschbeurkundung vorliegen könne. Deshalb hätten die Staatsanwälte ihren Ermessensspielraum nicht überschritten, als sie das Verfahren einstellten.