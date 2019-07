AHV-Sanierung spart nur wenig ein

Der Grund liegt in den sozialen Begleitmassnahmen, die der Bundesrat vorsieht. Diese kosten ab 2030 jährlich rund 600 Millionen Franken, wogegen die AHV mit Frauenrentenalter 65 um 1,3 bis 1,4 Milliarden entlastet wird. Zwar wird die Abfederung nur den Frauen der Jahrgänge 1959 bis 1967 gewährt. Aber die Massnahmen wirken sich so lange auf die AHV-Rechnung aus, wie die Frauen der ­betreffenden Jahrgänge AHV-Renten beziehen. 2031, wenn die ­Abfederungsmassnahmen ein letztes Mal gewährt werden, ­kosten diese im selbigen Jahr rund 700 Millionen Franken. ­Diese Kosten reduzieren sich in den Folgejahren nur wenig und liegen 2045 noch immer bei 530 Millionen.

Spareffekt von 0,2 Prozent

Der Bundesrat begründet den sozialen Ausgleich damit, dass die Frauen mit dem höheren Rentenalter einen Teil zur AHV-Sanierung beitragen. Klar ist auch, dass ohne Abfederung die Erhöhung des Frauenrentenalters im Volk kaum mehrheitsfähig wäre. Und scheitert bereits die Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer, erscheint eine Erhöhung für Männer und Frauen über 65 Jahre hinaus ohnehin illusorisch.

Trotz sozialer Abfederung lehnen aber SP und Gewerkschaften das höhere Rentenalter für Frauen kategorisch ab. Der Linken spielt dabei die soziale Abfederung argumentativ in die Hände, weil der Bundesrat damit zugibt, dass das höhere Rentenalter zu Ungerechtigkeiten führt. Und je höher die Abfederung ausfällt, desto weniger zahlt sich Rentenalter 65 aus.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) verweist auf die bundesrätlichen Zahlen, wonach für eine AHV-Reform ohne höheres Frauenrentenalter eine Anhebung der Mehrwertsteuer um 0,9 Prozentpunkte nötig wäre. Die Vorlage des Bundes­rates sieht 0,7 Prozentpunkte vor. Es sei unverständlich, dass der Bundesrat wegen eines relativ geringen Unterschiedes von 0,2 Punkten die Hypothek des höheren Frauenrentenalters aufnehme, sagt SGB-Zentralsekretärin Gabriela Medici.

Kathrin Bertschy, Co-Präsidentin des Dachverbandes der Frauenorganisationen (Alliance F), befürwortet hingegen eine Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer. Dies unter der Bedingung, dass die Frauen mit ihren Erwerbsbiografien vom Rentensystem nicht mehr benachteiligt würden. Die vom Bundesrat vorgesehene Abfederung müsse deshalb gezielt für entsprechende Verbesserungen eingesetzt werden.