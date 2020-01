Am WEF soll der Bundesrat die Medtech-Branche retten

Die Anspannung ist gross vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Erstmals sollen die Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammentreffen. Der Bundesrat hat deswegen am Mittwoch über seine europapolitische Positionierung gesprochen. Dem Vernehmen nach bleibt es beim bisher Bekannten: Der Bundesrat strebt ein institutionelles Abkommen an, verlangt aber Nachbesserungen in den Bereichen Lohnschutz, staatliche Beihilfen und Unionsbürgerrichtlinien.