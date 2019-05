Angestellten-Gewerkschaft ist für höheres Rentenalter

Der Widerstand auf Arbeitnehmerseite gegen ein höheres Rentenalter bröckelt: Der Verband Angestellte Schweiz hält laut seines Geschäftsführers angesichts der finanziellen Schieflage der AHV ein höheres Pensionsalter für unausweichlich.

«Wir müssen die Altersguillotine 65 überdenken», sagte Stefan Studer, Geschäftsführer von Angestellte Schweiz, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Man sei es den künftigen Generationen schuldig, die AHV in einem gesunden Zustand zu erhalten. «Konkret brauchen wir eine Flexibilisierung des Rentenalters.»