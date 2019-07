Arbeitslosenkasse soll Hitzeferien bezahlen

In Freiburg ist in den vergangenen Tagen ein Landschaftsgärtner bei der Arbeit in ­brütender Hitze zusammengebrochen. Kurz danach ist er im Spital gestorben. Das berichtet François Clement, Verantwortlicher für Gesundheit bei der Unia. Vieles spreche dafür, dass der Tod auf Überhitzung ­zurückzuführen sei. Abklärungen seien im Gang. Der Fall war bis jetzt nicht publik.