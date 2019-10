Auf die Steuerreform folgen Entlassungen

In der Kategorie «Beste Arbeitgeber» belegte der Genfer Sitz des Tabakkonzerns Japan Tobacco International(JTP) in den letzten Jahren Spitzenplätze. Noch im April rühmte das Westschweizer Wirtschaftsmagazin «Bilan» JTI für seine Meditationssessions, Selbstverteidigungskurse, sein umweltfreundliches Personalrestaurant, Pneuwechsel zu Vorzugspreisen und die flexiblen Arbeitszeiten während des Sommers. Heute ist die Stimmung am Konzernsitz getrübt. «Am 2. September informierte uns die Konzernleitung über den Beginn eines Umbaus», sagt eine Mitarbeiterin. In Genf werden 268 der 1100 Stellen abgebaut, um an den Konzernsitzen in Manila, St. Petersburg und Warschau Fachkräfte zusammenzuziehen.