Auf Wolke grün

«Plus 16», flüstert es durch die Bar Volver in der Berner Altstadt, die Nachricht geht durch die Beiz wie ein böses Gerücht, nur entlockt es überall Entzücken und Verwunderung. «Plus 16 Prozent?» – «Nein. Plus 16 Nationalratssitze.» Es ist 18 Uhr im Volver, dem Wahllokal der Grünen, und die Gäste müssen sich erst an die tollkühnen Neuigkeiten gewöhnen. Dann wird auf dem Fernseher SRF-Moderatorin Susanne Wille eingeblendet – und auch sie sagt: «Plus 16 Sitze». Juchzen und jubeln überall.