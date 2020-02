Bei dieser Armeeübung sind Klimaaktivisten der Feind

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Eine Demonstration eskaliert so sehr, dass Sanitäter des Schweizer Militärs zur Unterstützung eingesetzt werden müssen. Einige gewaltbereite Demonstranten müssen mit Pfefferspray vom Sanitätsposten ferngehalten werden, manche verlieren ihre Finger, als sie gegen Absperrgitter gequetscht werden, andere werden von der Polizei mit Schlagstöcken spitalreif geprügelt – viel Arbeit für die Sanitäter also. Scheint ein heftiges, aber nicht gänzlich unrealistisches Szenario. Jetzt sind das in der Fantasie der Schweizer Armee aber nicht irgendwelche Demonstranten, sondern Klimaaktivisten, die auf der «Gegenseite» stehen. So beschreibt dies die «Aargauer Zeitung» mit Verweis auf einen ihr vorliegenden Informationsaushang der Übung.