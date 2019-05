Bergbahn-Milliardär profitiert im Wallis von Steuergeldern

Die Bergbahnen in Crans-Montana stehen still. Schon wieder. Böse Erinnerungen kommen auf an damals, an Ostern 2018, als Milliardär Radovan Vitek den Stecker zog. Der Besitzer der Bahnen wollte damit Druck auf die Gemeinde machen. Er wollte Geld. Sein Entscheid sorgte schweizweit für Empörung. Vitek musste sich an einer Gemeindeversammlung erklären und entschuldigen.